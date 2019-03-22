Şanlıurfa'dan çıkan araç direkt Avrupa'ya gidebilecek

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"EN İYİ YATIRIMI ALDIK"

Avrupa'dan gelen bir aracın, otoyoldan çıkmadan Şanlıurfa'ya kadar gidebileceğini belirten Bakan Turhan, "Yatırım bütçesinden bugüne kadar olduğu gibi en yüksek payı aldık. Ulaştırma, altyapı sistemleri uzun vadeli ve yüksek maliyetli yatırımlardır. Altyapıyı oluşturduğun zaman diğer sektörler bunun üzerinde büyüme gerçekleştirir. Bugüne kadar sene başı bütçesinden en iyi yatırımı aldık.

AVRUPA'DAN ŞANLIURFA'YA

Planladığımız, hedeflediğimiz projeleri zamanında hizmete açmak için, bitirmek için planlamamızı, programlamamızı yaptık.

Yatırımlarımız devam ediyor, durmayacak.

Yatırımlarımızla Avrupa'dan gelen bir araç, otoyoldan çıkmadan, şehir trafiğine girmeden Şanlıurfa'ya, Cilvegözü'ne kadar gidebilecek." ifadelerini kullandı.