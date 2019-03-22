taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.53125
Euro
6.30205
Altın
1312.595
Borsa
102962.91
Gram Altın
231.403

Şanlıurfa'dan çıkan araç direkt Avrupa'ya gidebilecek

Bakan Turhan, "Yatırımlarımızla Avrupa'dan gelen bir araç otoyoldan çıkmadan, şehir trafiğine girmeden Şanlıurfa'ya, Cilvegözü'ne kadar gidebilecek" dedi.

Haber Merkezi | 22.03.2019 - 10:34..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Whatsapp ile paylaş
Şanlıurfa'dan çıkan araç direkt Avrupa'ya gidebilecek

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"EN İYİ YATIRIMI ALDIK"

Avrupa'dan gelen bir aracın, otoyoldan çıkmadan Şanlıurfa'ya kadar gidebileceğini belirten Bakan Turhan, "Yatırım bütçesinden bugüne kadar olduğu gibi en yüksek payı aldık. Ulaştırma, altyapı sistemleri uzun vadeli ve yüksek maliyetli yatırımlardır. Altyapıyı oluşturduğun zaman diğer sektörler bunun üzerinde büyüme gerçekleştirir. Bugüne kadar sene başı bütçesinden en iyi yatırımı aldık.

AVRUPA'DAN ŞANLIURFA'YA

Planladığımız, hedeflediğimiz projeleri zamanında hizmete açmak için, bitirmek için planlamamızı, programlamamızı yaptık.

Yatırımlarımız devam ediyor, durmayacak.

Yatırımlarımızla Avrupa'dan gelen bir araç, otoyoldan çıkmadan, şehir trafiğine girmeden Şanlıurfa'ya, Cilvegözü'ne kadar gidebilecek." ifadelerini kullandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
BMW, Türkçe yasağını şikayet eden işçiyi kovdu

BMW, Türkçe yasağını şikayet eden işçiyi kovdu

93
Survivor yarışmacısı tepkiler üzerine hesaplarını gizledi

Survivor yarışmacısı tepkiler üzerine hesaplarını gizledi

92
Ardern, Hz. Muhammed'in hadisi ile acısını anlattı

Ardern, Hz. Muhammed'in hadisi ile acısını anlattı

94
Muharrem İnce'nin gözü Kılıçdaroğlu'nun koltuğunda

Muharrem İnce'nin gözü Kılıçdaroğlu'nun koltuğunda

127
Davud Nabi'nin son sözü 'HelloBrother' için özel video

Davud Nabi'nin son sözü 'HelloBrother' için özel video

23
FETÖ'nün üniversitesinin lisansı iptal ediliyor

FETÖ'nün üniversitesinin lisansı iptal ediliyor

13
Yeni Zelanda devlet televizyonundan canlı ezan okundu

Yeni Zelanda devlet televizyonundan canlı ezan okundu

110
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir