Avrasya Tüneli'ne gelen zam Ulaştırma Bakanı Turhan'a soruldu

Avrasya Tüneli İnşaat ve Yatırım A.Ş., 1 Şubat 2020 saat 00.00 itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli'nde geçişlere yeni zam yaptı.

Tek yön geçiş ücretlerinin otomobiller için 36.40 TL, minibüsler için ise 54.70 olarak belirlendiği açıklandı.

Yapılan son zamla birlikte, Avrasya Tüneli açıldığı günden bu yana ücretlere, toplamda yüzde 119 oranında zam gelmiş oldu.

"YILDA İKİ DEFA GÜNCELLENİYOR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da bu zammı, güncelleme olarak değerlendirdi.

Basın mensuplarının sorusuna cevap veren Bakan Turhan, "Yap-işlet-devret projesidir. Bu projedeki ücretler yılda iki defa güncelleniyor. En son güncelleme 2018'de yapılmıştı. Yapılan hesaplarda 23-30 lira olan geçiş ücreti 36-40 liraya yükseltildi." dedi.

"KANAL İSTANBUL'UN İMAR PLANI ONAYLANDI"

Kanal İstanbul projesinin imar planının onaylandığını belirten Bakan Turhan, "Askı sürecinin bitmesinin ardından ihale sürecini başlatacağız." diye konuştu.