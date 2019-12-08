taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7866
Euro
6.4017
Altın
1460.81
Borsa
108869.14
Gram Altın
271.801
Bitcoin
43034.66

Ulaştırma Bakanlığı'nın Kanal İstanbul planı

75 milyar lira maliyetle yapılacak Kanal İstanbul projesinin yüzde 60'ının 2023 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor.

Haber Merkezi | 08.12.2019 - 11:37..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Ulaştırma Bakanlığı'nın Kanal İstanbul planı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlık döneminde "Çılgın proje" olarak açıkladığı Kanal İstanbul projesi için düğmeye basıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, mega projenin yapım takvimini açıkladı.

Buna göre; 2023 yılına kadar Kanal İstanbul projesinin yüzde 60'ı tamamlanacak.

Toplam 75 milyar lira maliyetle tamamlanması beklenen projeye 2023 yılına kadar 45 milyar lira harcanacak.

Projeyle, Karadeniz ile Marmara Denizi arasında yapay bir su yolu açılacak.

UZUNLUK, GENİŞLİK, DERİNLİK

Uzunluğu 40 kilometre, genişliği 150 metre, derinliği ise 25 metre olacak kanalın hayata geçirilmesi halinde İstanbul Boğaz tanker trafiğine tamamen kapatılacak.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, İstanbul'da iki yeni yarımada, bir yeni ada oluşacak.

Kanal İstanbul'un çevresinde kurulacak yeni yerleşim alanı, 453 milyon metrekareyi kapsayacak.

Projenin, 2023 yılına kadar olan bölümünün detaylandırıldığı plana göre, projenin 1. yılı hazırlıkla geçirilecek; 2. yılda yüzde 10’u, 3. yılda yüzde 20’si, 4. yılda yüzde 30’u ve 5. yılda ise yüzde 60’ı tamamlanacak.

Daha önceki açıklamalarda Cumhuriyet’in 100. yılı olan 2023’te yapımının tamamlanacağı belirtilen Kanal İstanbul’un 2023’te ancak yüzde 60’ının tamamlanması, bakanlığın hedefi olacak.

Ulaştırma Bakanlığı'nın Kanal İstanbul planı

AVRUPA RAHATSIZ

Kanal İstanbul projesinin, Süveyş ve Panama Kanalı'na rakip olması, Avrupa'da da endişeye neden oluyor.

TÜRKİYE'NİN YILLIK GELİRİ

Türkiye'nin, bu projeden yıllık 6 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz dürüstseniz bu ülke batmış

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz dürüstseniz bu ülke batmış

442
Davutoğlu: Herkesin mal varlığı araştırılsın

Davutoğlu: Herkesin mal varlığı araştırılsın

706
Onlarca sokak köpeğini kamyona doldurdular

Onlarca sokak köpeğini kamyona doldurdular

82
Taksisine binen genç kadına tecavüz etti

Taksisine binen genç kadına tecavüz etti

72
Aydın Doğan, Şevval Sam ile Kelkit Türküsü'nü söyledi

Aydın Doğan, Şevval Sam ile Kelkit Türküsü'nü söyledi

65
Suarez'den topukla aşırtma golü

Suarez'den topukla aşırtma golü

17
Adana'nın yeni keşfi: Açma kebap

Adana'nın yeni keşfi: Açma kebap

39
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir