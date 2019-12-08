Ulaştırma Bakanlığı'nın Kanal İstanbul planı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlık döneminde "Çılgın proje" olarak açıkladığı Kanal İstanbul projesi için düğmeye basıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, mega projenin yapım takvimini açıkladı.

Buna göre; 2023 yılına kadar Kanal İstanbul projesinin yüzde 60'ı tamamlanacak.

Toplam 75 milyar lira maliyetle tamamlanması beklenen projeye 2023 yılına kadar 45 milyar lira harcanacak.

Projeyle, Karadeniz ile Marmara Denizi arasında yapay bir su yolu açılacak.

UZUNLUK, GENİŞLİK, DERİNLİK

Uzunluğu 40 kilometre, genişliği 150 metre, derinliği ise 25 metre olacak kanalın hayata geçirilmesi halinde İstanbul Boğaz tanker trafiğine tamamen kapatılacak.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, İstanbul'da iki yeni yarımada, bir yeni ada oluşacak.

Kanal İstanbul'un çevresinde kurulacak yeni yerleşim alanı, 453 milyon metrekareyi kapsayacak.

Projenin, 2023 yılına kadar olan bölümünün detaylandırıldığı plana göre, projenin 1. yılı hazırlıkla geçirilecek; 2. yılda yüzde 10’u, 3. yılda yüzde 20’si, 4. yılda yüzde 30’u ve 5. yılda ise yüzde 60’ı tamamlanacak.

Daha önceki açıklamalarda Cumhuriyet’in 100. yılı olan 2023’te yapımının tamamlanacağı belirtilen Kanal İstanbul’un 2023’te ancak yüzde 60’ının tamamlanması, bakanlığın hedefi olacak.

AVRUPA RAHATSIZ

Kanal İstanbul projesinin, Süveyş ve Panama Kanalı'na rakip olması, Avrupa'da da endişeye neden oluyor.

TÜRKİYE'NİN YILLIK GELİRİ

Türkiye'nin, bu projeden yıllık 6 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor.