Ulefone Power 3L tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Çinli akıllı telefon üreticisi Ulefone, yeni bütçe dostu akıllı telefonu Power 3L'yi dev bataryası ile birlikte tanıttı. Giriş seviyesi bir akıllı telefon olarak tanıtılan Ulefone Power 3L'nin, detaylı özelliklerine bir göz atalım.

ULEFONE POWER 3L ÖZELLİKLERİ

6 inç büyüklüğünde HD+ ekrana sahip olan Ulefone Power 3L, MediaTek MT6739 işlemcisini barındırıyor. 13MP + 5MP çift arka kameraya sahip telefonda,5 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor. 2 GB RAM kapasitesine sahip Ulefone Power 3L, 128 GB depolama alanı ile birlikte geliyor.





Android 8.1 Oreo işletim sistemine sahip olmasıyla Android 9 bekleyenleri biraz üzen Ulefone Power 3L, batarya konusunda kullanıcıların gönlünü almayı başarıyor. Telefonda, rakiplerine göre oldukça iddialı olan 6.350mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor. Ulefone Power 3L, 100 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak.

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