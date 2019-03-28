Ülke bayraklarında mor rengin tercih edilmemesi

Bu durum daha önce mutlaka dikkatinizi çekmiştir, yüzlerce bayrak arasında tamamı mor renkten oluşanı bırakın, az miktarda mor içeren bayrak sayısı bile oldukça az. 1856'da sentetik pigmenti yapılana kadar çok zor elde edilen ve pahalı bir renk olduğu için hiçbir ülkenin bayrağında mor renk olmaması, mor renk içeren fazla bayrak görmememizin sebebi.

BÜTÜN RENKLERDEN DAHA ZORDU

Mor renk pigmentinin üretimi 18. yüzyıla kadar oldukça zahmetliydi. Mor rengin ilk kez bugünkü Suriye ve Lübnan'ın Akdeniz kıyı şeridinde yaşamış olan Fenikeliler tarafından kullanıldığı tahmin ediliyor. Sadece bu bölgeye özgü bir deniz salyangozundan elde edilen mor rengin üretimi yüzyıllarca diğer tüm renklerden daha zordu.

SALYANGOZDAN MOR RENGİ ELDE EDİLİYORDU

Özellikle bugün Lübnan sınırları içerisinde kalan Sur antik kentinde bulunan salyangozlardan bir gram mor boya elde edebilmek için on binlerce salyangoz gerekiyordu.

ZENGİN RENGİ MOR

Morun, ağırlığından daha fazla altına mâl olması, tarih boyunca bu rengin kraliyet ve imparatorluk rengi haline gelmesini de sağladı. Fenike ya da Sur moru olarak da bilinen rengin dayanıklı olması, kumaştan kolay kolay çıkmaması ve güneş ışığına maruz kaldıkça parlaklığının artması da bu rengin zengin çevreler tarafından arzulanmasını sağlamıştı.

KRALİYET AİLESİNİ SİMGELİYORDU

Roma, Bizans, Pers imparatorluklarının yanı sıra, İngiltere'de de mor renk kraliyet ailesini simgeler hale gelmişti. 1533 - 1603 yılları arasında İngiltere Kraliçesi olan I. Elizabeth, kendisi ve kraliyet ailesi dışında kalanların mor renkte giysiler giymelerini yasaklamıştı. Elizabeth döneminde yarım kilo mor boyanın değeri 1,5 kilo altın kadardı. Bu da bugünün altın fiyatlarıyla hesaplandığında yaklaşık 56.000 dolara denk geliyor.

Mor rengin bu astronomik değeri, hiçbir ülke ya da krallığın bayraklarında mor renk kullanmamasına yol açmıştı.

İNGİLİZ KİMYAGER ŞANS ESERİ PİGMENTİ BULDU

Morun genel kullanıma girmesi ve herkesin elde edebileceği bir renk haline gelmesi ise 19. yüzyılda İngiliz kimyager William Henry Perkin'in şans eseri sentetik mor rengi keşfetmesiyle oldu. Perkin, Londra'daki evine kurduğu laboratuvarda sıtma ilacı üzerinde çalışırken, yanlışlıkla sentetik mor pigmenti geliştirdi.

PİGMENT BULUNDU BULUNMASINA AMA BAYRAKLAR AYNI KALDI

Geliştirdiği yöntemi seri üretime dönüştürmeye karar veren Perkin, kendi fabrikasını kurdu ve mor renk üretimine başladı. Perkin'in buluşuyla birlikte mor renk de yavaş yavaş statü sembolü olmaktan çıktı ve herkesin kullandığı bir renge dönüştü. Ancak dünyadaki ülkelerin bayraklarının büyük kısmı aynı kaldı.

Günümüzde birkaç bayrakta bulunuyor fakat bunlar genelde son 100-200 yılda kurulmuş ülkeler ve morun tamamen baskın olduğu bir bayrak yok.

(1931-1939 arasında İspanya'da var olan demokratik cumhuriyetçi rejim olan İkinci İspanya Cumhuriyeti'nin bayrağı)