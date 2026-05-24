Ülke genelinde hafta boyunca sağanak etkili olacak: Sıcaklık mevsim normallerinde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, ülkenin büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Özellikle iç kesimler, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da yerel olarak gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDECEK

Bugün, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

Özellikle kuzey, iç ve doğu bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Kıyı kesimlerde 20-26 derece, iç kesimlerde 18-24 derece civarında sıcaklıklar etkili olacak.

En yüksek sıcaklıkların Güneydoğu Anadolu’da 28-31 dereceye kadar çıkabileceği değerlendiriliyor.

YAĞMURUN ETKİSİ DEVAM EDECEK

Pazartesi günü yağışlı havanın devam etmesi bekleniyor.

Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sıcaklıkların hafif şekilde artacağı, Batı ve güney kıyılarda 25-28 derece, iç bölgelerde 20-26 derece, güneydoğuda yer yer 31 dereceye varan değerler ölçülebileceği değerlendiriliyor.

KUZEYDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Salı günü yağışların biraz daha kuzeye kayması bekleniyor.

Karadeniz kıyıları ile doğu bölgelerde yoğun gök gürültülü sağanak riski öngörülüyor.

Sıcaklıkların genel olarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAKLAR GÖRÜLECEK

Çarşamba günü yağışlı havanın Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ağırlıklı olmak üzere devam etmesi bekleniyor.

Bazı illerde gök gürültülü sağanakların kuvvetli olabileceği öngörülüyor.

Sıcaklıkların batıda 24-30 derece, doğuda 20-28 derece bandında olacağı tahmin ediliyor.

YAĞIŞ HAKİMİYETİNİ SÜRDÜRECEK

Perşembe günü de yerel gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Özellikle iç ve doğu kesimlerde riskin süreceği öngörülüyor.

Sıcaklıklar batı ve güneyde 25-34 dereceye kadar çıkacağı, kuzeydoğu ve yüksek kesimlerde daha serin bir havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

