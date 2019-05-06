taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0159
Euro
6.7343
Altın
1277.58
Borsa
92324.03
Gram Altın
247.291

Ülkelere göre oruç tutma süreleri açıklandı

Türkiye'de olduğu gibi dünyanın dört bir yanında oruç tutma süreleri belli oldu. Buna göre kuzeyden güneye azalan gün ışığı sürelerine bağlı olarak bazı dilimlerde saatler arttı.

AA | 06.05.2019 - 16:32..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Dünyada Kuzey Yarımküre'de ilkbahar, Güney Yarımküre'de ise sonbahar mevsiminin yaşandığı günlere denk delen bu Ramazan ayında, oruç tutma süreleri de kuzeyden güneye azalan gün ışığı sürelerine bağlı olarak güneydeki yerleşimlerden kuzeydeki yerleşimlere gidildikçe arttı.

EN KISASI ARJANTİN'İN USHUAİA KENTİNDE TUTULUYOR

Ramazanın ilk gününde 68 derece kuzey enleminde yer alan Rusya'nın Murmansk kentinde, imsak vakti ile iftar vakti arasındaki süre 20 saat 45 dakikayı bulurken, 54 derece güney enlemindeki Arjantin'in Ushuaia kentinde imsak vakti ile iftar vakti arası yalnızca 11 saat sürüyor.

Ülkelere göre oruç tutma süreleri açıklandı

GÜNEYDEKİLERİNE GÖRE DAHA UZUN ORUÇ TUTAN ÜLKELER

Kuzey enlemlerindeki şehirlerde yaşayan Müslümanlar, güneydekilere göre daha uzun oruç tutuyor.

ORUÇ TUTMA SÜRELERİ

Oruç tutulan süre, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te 19 saat 26 dakika, Norveç'in başkenti Oslo'da 18 saat 43 dakika, İsveç'in başkenti Stockholm'de 18 saat 38 dakika, İskoçya'nın başkenti Edinburg'da 18 saat 14 dakika, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da 18 saat 12 dakika, Almanya'nın başkenti Berlin'de 17 saat 54 dakika, İngiltere'nin başkenti Londra'da 17 saat 51 dakika, Fransa'nın başkenti Paris'te 17 saat 9 dakika, Rusya'nın başkenti Moskova'da 16 saat 23 dakika, Kanada'nın başkenti Toronto'da 15 saat 58 dakika, İtalya'nın başkenti Roma'da 15 saat 55 dakika, Yunanistan'ın başkenti Atina'da 15 saat 48 dakika, İran'ın başkenti Tahran'da 15 saat 26 dakika, ABD'nin başkenti Washington'da 15 saat 21 dakika, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 15 saat 16 dakika, Irak'ın başkenti Bağdat'ta 15 saat 14 dakika, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 15 saat 14 dakika, Kudüs'te 15 saat 6 dakika, Mısır'ın başkenti Kahire'de 15 saat 6 dakika, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 14 saat 51 dakika, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 14 saat 37 dakika, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da 13 saat 44 dakika, Kenya'nın başkenti Nairobi'de 13 saat 17 dakika, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde 12 saat 28 dakika, Güney Afrika'nın Cape Town kentinde 12 saat 4 dakika, Şili'nin başkenti Santiago'da 12 saat 4 dakika ve Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 12 saat 2 dakika oldu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

2367
Bülent Arınç seçim iptali tartışmalarını değerlendirdi

Bülent Arınç seçim iptali tartışmalarını değerlendirdi

543
Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçiyor

Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçiyor

371
İstanbul seçimleriyle ilgili karar için gözler YSK'da

İstanbul seçimleriyle ilgili karar için gözler YSK'da

240
Abdullah Gül, Mahmut Övür'ün yazısını yalanladı

Abdullah Gül, Mahmut Övür'ün yazısını yalanladı

188
İran’da uçaklar çürümeye terk edildi

İran’da uçaklar çürümeye terk edildi

78
Balıkesir'de SEKA Fabrikası 19 yıl sonra üretime başladı

Balıkesir'de SEKA Fabrikası 19 yıl sonra üretime başladı

270
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir