taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5971
Euro
6.2181
Altın
1499.1
Borsa
96203.99
Gram Altın
269.756

Ülkelerin müdahalesi Hong Kong'a büyük zarar veriyor

Suçluların Çin’e iadesi tasarısına karşı başlayan protestolar, 3. ayına ulaştı. Ekonomiye büyük zarar veren protestolar, henüz dinmeyecek gibi görünüyor.

AA | 19.08.2019 - 15:19..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Ülkelerin müdahalesi Hong Kong'a büyük zarar veriyor

Son üç aydır Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde düzenlenen protestoların bölge ekonomisine olumsuz etkisi, ciddi oranda arttı.

BÖLGEDE TANSİYON SÜRÜYOR

1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilen Hong Kong’da son 3 aydır süren protestolarda, ne hükümet ne de protestocular tarafından geri adım atılmış değil.
Bölgede bu hafta sonu on binlerce hükümet karşıtı protestocu, yaptıkları gösterilerle bölgedeki tansiyonun süreceğini gösteriyor.

İNTERNET ÜZERİNDEN ORGANİZE OLUYORLAR

İnternet üzerinden organize olan protestocu gruplar, Hong Kong’da 3 Nisan’da yerel meclise sunulan ve daha sonra revize edilmesi gerekçesiyle ertelenen suçluların Çin’e iadesi tasarısının tamamen geri çekilmesini, Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam’in istifa etmesini ve polisler hakkında şiddet uyguladığı gerekçesiyle soruşturma açılmasını talep ediyor.

Ülkelerin müdahalesi Hong Kong'a büyük zarar veriyor

2 GÜNDE 500'DEN FAZLA UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Son haftalarda Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nı hedef alan gösteriler nedeniyle geçen pazartesi ve salı günü 500’den fazla uçuş iptal edilirken, binlerce yolcu mahsur kaldı.

Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nda günlük 800 ile bin arasında uçuş yapılırken, yıllık 75 milyon yolcuya hizmet veren havalimanının, geçen hafta meydana gelen olaylardan sonra yaşanan sefer iptal ve gecikmeleri nedeniyle 600 milyon Hong Kong doları (yaklaşık 76 milyon dolar) zarar kaydettiği tahmin ediliyor.

ALIŞVERİŞ BOYKOTU

Protestocular, internet üzerinden “Bye Buy Day HK” adlı bir kampanya ile cuma ve pazar günleri arasında perakendeci ve bazı şirketlerden alışveriş yapmayı azaltmaları yönünde çağrı yapmıştı. Ekonomik boykot olarak adlandırılan bu çağrıya, 10 bin kişinin katıldığı belirtiliyor.

Ülkelerin müdahalesi Hong Kong'a büyük zarar veriyor

HÜKÜMET YARDIM PAKETİ AÇIKLADI

Hong Kong’da son aylarda yaşanan protestoların ve protestocuların ekonomiye yönelik olumuz etkisinin önünü alabilmek için yerel hükümet, ekonomik rahatlama önlemi olarak 2.4 milyar dolar yardım paketi açıkladı.

Söz konusu paket; hükümetin, gıda, emlak ve turizm sektöründeki birçok şirketten alacağı lisans ücretlerinden bir sene boyunca feragat etmesini öngörürken, hükümete ait emlak varlıklarının kira ücretlerinin düşürülmesini de kapsıyor.

Ülkelerin müdahalesi Hong Kong'a büyük zarar veriyor

Protestoların ara ara tırmandığı Hong Kong’da 363 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan bölge ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,4 küçüldü.

RESESYON (EKONOMİK DURGUNLUK) TEHLİKESİ

Hong Kong Finans Sekreteri Paul Chan, geçen hafta, “Hong Kong ekonomisi üçüncü çeyrekte ikinci çeyreğe benzer bir büyüme kaydederse, şehir teknik olarak bir resesyona girecek.” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFIN BÜYÜK HALİ İÇİN ÜZERİNE TIKLAYINIZ

Ülkelerin müdahalesi Hong Kong'a büyük zarar veriyor

ULTRA ZENGİNLER ZARAR ETTİ

Diğer yandan birkaç aydır süren protestolar nedeniyle dünyanın en pahalı konutlarının bulunduğu Hong Kong’da konut fiyatlarının yüzde 10 düşmesi beklenirken, Hong Kong’un ultra zenginlerinin milyarlarca dolar zarar ettiği belirtiliyor.

Kentte, haziran ayından bu yana, mücevher devi olarak tanınan Henry Cheng’in şirketinin değeri yüzde 20, emlak milyarderlerinden Li Ka-shing’in şirketi yüzde 10, Lee Sham Kee’nin şirketinin ise yüzde 12 değer kaybettiği basına yansıdı. Li, zararını 3 milyar dolar olarak açıklarken, en zengin 10 kişinin yaklaşık 15 milyar dolar kayıp yaşadığı tahmin ediliyor.

Ülkelerin müdahalesi Hong Kong'a büyük zarar veriyor

ŞİRKETLER VARLIKLARINI ÇİN'DEN SİNGAPUR'A KAÇIRIYOR

Hong Kong’un borsasını, havacılık sektörünü ve emlak fiyatlarını ciddi şekilde etkileyen suçluların Çin’e iadesi tasarısının yerel meclisten geçebileceği ve bu vesileyle Çin’in paralarına el koyabileceği şüphesiyle hareket eden bazı dev şirketlerin sahiplerinin kentteki finansal varlıklarını Singapur’daki bankalara taşıdığı gündeme geldi.

ZENGİNLER PROTESTOLARI DURDURUN ÇAĞRISI YAPTI

Bu arada, protestolar nedeniyle varlıkları eriyen Hong Konglu zenginler, protestoculara gösterileri durdurmaları çağrısında bulundu.

Yaklaşık 27 milyar dolarlık serveti bulunan emlak milyarderi Li, South China Morning Post gazetesi üzerinden yaptığı çağrıda, “Sevgiyle, şiddet ve öfkeyi durdur. Çin’i sev, Hong Kong’u sev, kendini sev.” ifadelerini kullandı.

Ülkelerin müdahalesi Hong Kong'a büyük zarar veriyor

Kişi başı mili gelirin yıllık 48 bin dolardan fazla olduğu Hong Kong, hem Asya’nın hem de uluslararası finans merkezleri arasında önemli bir yer tutuyor.

Ekonomi ve finans açısından önemli bir yer olmasının yanı sıra Hong Kong, yıllık 65 milyona yakın turiste ev sahipliği yapmasıyla dikkat çekiyor.

ÇİN'E İADE TASARISI

Hong Kong'da hüküm giyen veya haklarında suç isnadı olan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.

Ülkelerin müdahalesi Hong Kong'a büyük zarar veriyor

Tasarı, politik suçları kapsam dışında tutuyor, ancak 7.4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılar, adil olmayan yargı süreçleri ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısını paylaşıyor.

Muhalifler, yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

HONG KONG'UN STATÜSÜ

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti.

İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047'ye kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine operasyon

Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine operasyon

484
Van'a atanan kayyum makamına Erdoğan'ın fotoğrafını astı

Van'a atanan kayyum makamına Erdoğan'ın fotoğrafını astı

442
Kayyum atanan HDP'li belediyelerle ilgili gerekçeli karar

Kayyum atanan HDP'li belediyelerle ilgili gerekçeli karar

302
Can Yaman İtalya'da

Can Yaman İtalya'da

101
Ekrem İmamoğlu, Bodrum'a geri döndü

Ekrem İmamoğlu, Bodrum'a geri döndü

1096
Abdullah Gül kayyum atamasını doğru bulmadı

Abdullah Gül kayyum atamasını doğru bulmadı

847
Kayyum atamalarıyla belediyelerde yeni dönem

Kayyum atamalarıyla belediyelerde yeni dönem

194
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir