Ülkelerindeki krizden kaçan İranlılar Türkiye’yi seçiyor

İran, bir haftadır devam eden şiddetli protesto gösterileriyle dünyanın gündeminde.

Uzun zamandır ABD yaptırımlarının etkisinde olan ülkede halk, son yapılan benzin zammının ardından sokaklara döküldü. Hükümet yetkilileri ise bu gösterilerin kısa süreliğine kesilse de uzun vadede artarak devam edeceği görüşünde.

BASKI ORTAMINDAN KAÇANLAR TÜRKİYE'YE SIĞINIYOR

Ülkedeki kaos ortamı sürerken, İngiliz The Times, İran halkının Türkiye’ye akın ettiğini anlatan bir yazı yayınladı.

Orta Doğu muhabiri Louise Callaghan’ın "Özgürlük ve alkol, İran'ın zenginlerini Türkiye'ye çekiyor" başlığıyla kaleme aldığı makalede, özellikle orta halli İranlıların, ülkelerindeki kriz, kısıtlama ve imkansızlıklardan kaçarak özgürce yaşayabilecekleri Türkiye’ye yerleştiklerini belirtti.

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Geçen yıl en az 30 bin kişinin Türkiye’ye yerleştiğini aktarak Callaghan, bu seneki şartlar sonrasında bu sayının arttığına yer verdi.

Birçok İranlının Türkiye’den taşınmaz mülk alarak oturma hakkı elde ettiğini söyleyen Callaghan, İranlı gençlerin en büyük hayalinin Türkiye’de özgür ve mutlu bir yaşam sürmek olduğundan bahsetti.

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