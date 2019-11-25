taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7082
Euro
6.2942
Altın
1458.89
Borsa
107406.58
Gram Altın
267.699
Bitcoin
39156.61

Ülkelerindeki krizden kaçan İranlılar Türkiye’yi seçiyor

İngiliz The Times gazetesi, ABD yaptırımlarının etkisiyle ekonomisi gitgide kötüleşen İran’da halkın, özgürlüklerinin peşinden koşup Türkiye’ye yerleştiğini yazdı.

Haber Merkezi | 25.11.2019 - 09:09..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Ülkelerindeki krizden kaçan İranlılar Türkiye’yi seçiyor

İran, bir haftadır devam eden şiddetli protesto gösterileriyle dünyanın gündeminde.

Uzun zamandır ABD yaptırımlarının etkisinde olan ülkede halk, son yapılan benzin zammının ardından sokaklara döküldü. Hükümet yetkilileri ise bu gösterilerin kısa süreliğine kesilse de uzun vadede artarak devam edeceği görüşünde.

BASKI ORTAMINDAN KAÇANLAR TÜRKİYE'YE SIĞINIYOR

Ülkedeki kaos ortamı sürerken, İngiliz The Times, İran halkının Türkiye’ye akın ettiğini anlatan bir yazı yayınladı.

Orta Doğu muhabiri Louise Callaghan’ın "Özgürlük ve alkol, İran'ın zenginlerini Türkiye'ye çekiyor" başlığıyla kaleme aldığı makalede, özellikle orta halli İranlıların, ülkelerindeki kriz, kısıtlama ve imkansızlıklardan kaçarak özgürce yaşayabilecekleri Türkiye’ye yerleştiklerini belirtti.

İran'da protestoların simgesi olan kadın ViDEO Arşiv

Ülkelerindeki krizden kaçan İranlılar Türkiye’yi seçiyor

İranlılar Van'da gönüllerince eğlendi ViDEO Arşiv

EMLAĞA YATIRIM YAPIYORLAR

Geçen yıl en az 30 bin kişinin Türkiye’ye yerleştiğini aktarak Callaghan, bu seneki şartlar sonrasında bu sayının arttığına yer verdi.

Ülkelerindeki krizden kaçan İranlılar Türkiye’yi seçiyor

Birçok İranlının Türkiye’den taşınmaz mülk alarak oturma hakkı elde ettiğini söyleyen Callaghan, İranlı gençlerin en büyük hayalinin Türkiye’de özgür ve mutlu bir yaşam sürmek olduğundan bahsetti.

Van'da, İranlılar Moein'in konseriyle doyasıya eğlendi ViDEO Arşiv

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran ülkesindeki eylemler için Suudi Arabistan'ı suçladı

İran ülkesindeki eylemler için Suudi Arabistan'ı suçladı

63
Konya Valisi: Kızdığım kişi gazeteci

Konya Valisi: Kızdığım kişi gazeteci

276
Ermeni tasarısının geçmesini Beyaz Saray önlemiş

Ermeni tasarısının geçmesini Beyaz Saray önlemiş

22
Emre Belözoğlu ile Gökhan Töre arasında gerginlik

Emre Belözoğlu ile Gökhan Töre arasında gerginlik

56
Irak'taki gösterilerde şiddet hız kesmiyor

Irak'taki gösterilerde şiddet hız kesmiyor

45
Ülkelerindeki krizden kaçan İranlılar Türkiye’yi seçiyor

Ülkelerindeki krizden kaçan İranlılar Türkiye’yi seçiyor

74
Fatih'te kızını vuran polisin ifadesi paylaşıldı

Fatih'te kızını vuran polisin ifadesi paylaşıldı

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir