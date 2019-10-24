taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7486
Euro
6.4075
Altın
1492.01
Borsa
99785.16
Gram Altın
275.815
Bitcoin
42499.5

Ülkemizdeki 5G teknolojisi 4.5G'ye entegre edilecek

5G; ilk aşamada yaygınlaşması için, 4.5G ve şebekelerinin üzerine yerleştirilecek.

AA | 24.10.2019 - 09:46..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Kullanıcılara sıfır gecikmeli ve yüksek hızda internet sunmayı vadeden 5G teknolojisi için birçok ülke, şimdiden altyapı çalışmalarına başladı. Bu teknolojinin ülkemizdeki kullanıcılara sunulması için de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 5G konusunda gelişmesi için 4.5G'nin ülke genelinde yaygınlaşması gerektiğini belirterek, "5G'nin ilk aşamada yaygınlaşması 4.5G ve şebekelerinin üzerine entegre olacak modda gerçekleşecek. 5G'nin altında 4.5G, WiFi gibi birçok sistem yer alacak." ifadelerini kullandı.

5G

Türkiye'nin 5G'ye geçiş için kazançlarını ve yeteneklerini bütüncül şekilde ele alması gerektiğini ifade eden Balcı, çalışmalarda elde edilen sonuçların üstüne koyarak gitmenin, ülkeyi kuvvetli noktalara taşıyacağını söyledi.

Balcı, "Türkiye'nin 5G konusunda gelişmesi için 4.5G, ülke genelinde yaygınlaşmalı. Biz eğer 4.5G'de yaygınlaşamamışsak; 5G'ye geçişte, yeni teknolojiye entegre olacak 4.5G sistemi aramaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Ülkemizdeki 5G teknolojisi 4.5G'ye entegre edilecek

Ülkemizdeki 5G teknolojisi 4.5G'ye entegre edilecek

Ülkemizdeki 5G teknolojisi 4.5G'ye entegre edilecek

Ülkemizdeki 5G teknolojisi 4.5G'ye entegre edilecek

Ülkemizdeki 5G teknolojisi 4.5G'ye entegre edilecek

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdal Aksünger: PYD terör örgütü değildir

Erdal Aksünger: PYD terör örgütü değildir

476
Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye

Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye

145
Çavuşoğlu: Gazze'deki Filistinlilere desteğimiz sürecek

Çavuşoğlu: Gazze'deki Filistinlilere desteğimiz sürecek

203
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

7
Rusya, YPG ile canlı bağlantı kurdu

Rusya, YPG ile canlı bağlantı kurdu

121
Chicago'da binlerce öğretmen grevde

Chicago'da binlerce öğretmen grevde

20
Suriye'de yakalanan DEAŞ'lılardan ikisi Türk kadın çıktı

Suriye'de yakalanan DEAŞ'lılardan ikisi Türk kadın çıktı

38
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir