Ülkemizdeki 5G teknolojisi 4.5G'ye entegre edilecek

Kullanıcılara sıfır gecikmeli ve yüksek hızda internet sunmayı vadeden 5G teknolojisi için birçok ülke, şimdiden altyapı çalışmalarına başladı. Bu teknolojinin ülkemizdeki kullanıcılara sunulması için de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 5G konusunda gelişmesi için 4.5G'nin ülke genelinde yaygınlaşması gerektiğini belirterek, "5G'nin ilk aşamada yaygınlaşması 4.5G ve şebekelerinin üzerine entegre olacak modda gerçekleşecek. 5G'nin altında 4.5G, WiFi gibi birçok sistem yer alacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 5G'ye geçiş için kazançlarını ve yeteneklerini bütüncül şekilde ele alması gerektiğini ifade eden Balcı, çalışmalarda elde edilen sonuçların üstüne koyarak gitmenin, ülkeyi kuvvetli noktalara taşıyacağını söyledi.

Balcı, "Türkiye'nin 5G konusunda gelişmesi için 4.5G, ülke genelinde yaygınlaşmalı. Biz eğer 4.5G'de yaygınlaşamamışsak; 5G'ye geçişte, yeni teknolojiye entegre olacak 4.5G sistemi aramaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

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