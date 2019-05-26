Ülkesine kesin dönüş yapan Suriyeli sayısı

Terörden arındırılan topraklarda güven yeniden sağlanırken önceki ay verilen rakamlara göre 300 bine yakın Suriyeli, ülkelerine bu bölgeler üzerinden geri dönüş yaptı.

GEÇEN AY

Geçen ayın rakamalarıyla ilgili olarak ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Şu ana kadar 321 bin 93 Suriyeli kardeşimiz, bu güvenli bölgelere geri dönmüştür." ifadesini kullanmıştı.

329 BİNE ÇIKTI

Bakan Soylu, ülkesine kesin dönüş yapan Suriyelilerle ilgili son rakamları paylaştı. Soylu, "Türkiye'ye bu yıl 41 bin 192 Afgan göçmen kaçak olarak gelmiş ve bunların 20 bin 558'i geri gönderilmiştir. Suriyelilerden de Afrin ve Fırat Kalkanı bölgesinde sağlanan huzur sayesinde bugüne kadar 329 bin kişi geri dönmüştür." ifadelerini kullandı.