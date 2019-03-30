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Ülkücü gençlik Cumhur İttifakı'nı destekleyecek

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, yerel seçim öncesi Cumhur İttifak'ını destekleyeceklerini açıkladı.

AA | 30.03.2019 - 15:52..
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Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, Cumhur İttifak'nın yanında olarak her zaman destek vereceklerini açıkladı.

ÜLKÜCÜ GENÇLİĞİN KARARI BELLİDİR

Konuyla ilgili açıklama yapan Ateş, "Ülkücü gençliğin kararı bellidir. Ülkücü gençlik Türkiye'nin geleceğine sahip çıkma mücadelesinde Cumhur İttifakı'nın yanındadır." ifadesini kullandı.

Ateş, yazılı açıklamasında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine saatler kaldığını hatırlattı. Geleceğin anahtarının Türk gençliğinin elinde olduğunu belirten Ateş, 18-25 yaşlarında, ilk kez oy kullanacak gençleri geleceklerine sahip çıkmaya ve sandığa gitmeye davet etti.

ÜLKÜCÜ GENÇLİK CUMHUR İTTİFAKI'NIN YANINDADIR

Ateş, "Yarın kendinizin ve ülkemizin geleceğine oy vereceğinizi unutmayın. Ülkücü gençliğin kararı bellidir. Ülkücü gençlik Türkiye'nin geleceğine sahip çıkma mücadelesinde Cumhur İttifakı'nın yanındadır. Çağ açıp çağ kapatan ecdadın, yeni bir çağı açacak olan mührü vuracak torunları olarak, Türk gençliğinin en doğru kararı vereceğine yürekten inanıyor ve güveniyorum." ifadelerini kullandı.

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