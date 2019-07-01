İsrailli gençleri askere gitmekten vazgeçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle 3 kadının gözaltına alınmasına ve zorunlu askerlik sistemine tepki gösteren Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudiler, Batı Kudüs'teki Mea She'arim semtinde gösteri düzenledi.
Eyleme polisler müdahale etti.
Ultra-Ortodoks Yahudilerden askerlik protestosu VİDEO
GÖSTERİCİLERE MÜDAHALE
Dini inançları nedeniyle askerliği reddeden Ultra-Ortadoks Yahudiler, Batı Kudüs'et bir araya gelerek gösteri düzenledi.
Oturarak yol kapatan eylemcilere polis müdahalesi gecikmedi. Sert müdahalelerle göstericilere karşılık veren polisler, eylemcileri yerlerde sürükleyerek gözaltına aldı.