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Ultra-Ortodoks Yahudilerden askerlik protestosu

İsrail'de inançları gereği askerliği reddeden Ultra Ortadoks Yahudileri, gösteri yaparak polislerle çatıştı.

AA | 01.07.2019 - 18:32..
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İsrailli gençleri askere gitmekten vazgeçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle 3 kadının gözaltına alınmasına ve zorunlu askerlik sistemine tepki gösteren Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudiler, Batı Kudüs'teki Mea She'arim semtinde gösteri düzenledi.

Ultra-Ortodoks Yahudilerden askerlik protestosu

Ultra-Ortodoks Yahudilerden askerlik protestosu

Eyleme polisler müdahale etti.

Ultra-Ortodoks Yahudilerden askerlik protestosu

Ultra-Ortodoks Yahudilerden askerlik protestosu

Ultra-Ortodoks Yahudilerden askerlik protestosu VİDEO

GÖSTERİCİLERE MÜDAHALE

Dini inançları nedeniyle askerliği reddeden Ultra-Ortadoks Yahudiler, Batı Kudüs'et bir araya gelerek gösteri düzenledi.

Ultra-Ortodoks Yahudilerden askerlik protestosu

Ultra-Ortodoks Yahudilerden askerlik protestosu

Oturarak yol kapatan eylemcilere polis müdahalesi gecikmedi. Sert müdahalelerle göstericilere karşılık veren polisler, eylemcileri yerlerde sürükleyerek gözaltına aldı.

Ultra-Ortodoks Yahudilerden askerlik protestosu

Ultra-Ortodoks Yahudilerden askerlik protestosu

Ultra-Ortodoks Yahudilerden askerlik protestosu

Ultra-Ortodoks Yahudilerden askerlik protestosu

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