Ultra-Ortodoks Yahudilerden askerlik protestosu

Amasya'nın Taşova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yol kenarında yaralı halde bulunan karaca, tedavi altına alındı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde otomobille tırın çarpıştığı kazada 7 aylık bebek öldü, anne ve babası ağır yaralandı

Tedavi için hastaneye götürülen bebek kazada öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki dalgıç, farkındalık oluşturmak amacıyla su altında kurdukları kamp çadırının önünü temizledi.

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Benzine 27 kuruş zam

Litre fiyatı 5.81 olan benzin bu geceden itibaren 7.06 olacak.