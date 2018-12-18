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Ulu Cami'de ayakkabı hırsızı kameraya yakalandı

Adıyaman'da sabah namazı sonrası cami girişinde bulunan ayakkabıları çalan hırsız, ayakkabıları kıyafetinin içine saklayıp koşarak uzaklaştı.

İHA | 18.12.2018 - 16:54..
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Adıyaman’da bir camiden ayakkabı çalan şahıs saniye saniye güvenlik kameralarına yakalandı.

ULU CAMİYE HIRSIZ DADANDI

Edinilen bilgilere göre, merkez Ulu Cami’ye gelen bir şahıs sabah namazı sonrası cami girişinde bulunan cemaate ait ayakkabıyı gözüne kestirdi. Ayakkabılıkta bulunan ayakkabıyı kıyafetinin içerisine koyan şahıs daha sonra camiden koşarak ayrıldı.

GÜVENLİK KAMERALARI KAYITTAYDI

Şahsın ayakkabıyı çalma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, kimliğinin polis ekipleri tarafından tespit edildiği öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Ulu Cami'de ayakkabı hırsızı kameraya yakalandı

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