Ulu Cami'de ayakkabı hırsızı kameraya yakalandı

1 Aykut Kocaman, Fenerbahçe'den Aatıf ve Dirar'ı istiyor Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Fenerbahçe'de süresiz kadro dışı bırakılan Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar'a talip oldu.

2 Bakan Berat Albayrak'tan enflasyon açıklaması Enflasyonla ilgili açıklamalarda bulunan Albayrak, "Enflasyonla mücadelede almamız gereken mesafeler var. Nihai amacımız enflasyonu kalıcı olarak tek hanelere indirmek." ifadelerini kullandı.

3 Brad Pitt kimdir Film yıldızı olmak için genç yaşta yollara düşmüş ve nihayetinde başarmış, yakışıklılığı ve aşkıyla göz dolduran Brad Pitt’in hayat hikayesidir…

4 Denizde sürüklenen lastik bottaki 17 göçmen kurtarıldı Aydın'da yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 17 düzensiz göçmen, bindikleri lastik bot sürüklenince Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

5 BM ve Türkiye, Rusya, İran Dışişleri Bakanları uzlaştı BM, Rusya, İran ve Türkiye Cenevre'de uzlaştı. Anayasa Komitesinin ilk toplantısı 2019'un başında yapılacak.

6 Domuz saldırısına uğrayan kişi yaralandı Batman’da domuz sürüsünün saldırısına uğrayan bir vatandaş, hastaneye kaldırıldı.