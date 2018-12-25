taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2931
Euro
6.0316
Altın
1270.03
Borsa
90829.57
Gram Altın
216.171

Uludağ yolunda kar nedeniyle araçlar yolda kaldı

Bursa'da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle, Bursa-Uludağ yolunda çok sayıda araç yolda kaldı.

DHA | 25.12.2018 - 16:05..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bursa'nın özellikle yüksek kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, etkisini artırarak devam ediyor. Yoğun kar yağışı ve tipinin hakim olduğu Bursa-Uludağ yolunda, araçlar yolda kaldı.

Uludağ yolunda kar nedeniyle araçlar yolda kaldı

ARAÇLAR KARA SAPLANDI

Bazı araçların kara saplandığı görülürken, maddi hasarlı kazalar da meydana geldi. Kara yolları ve belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama araçları ile karla mücadeleyi sürdürürken, jandarma ekipleri de Uludağ'a çıkmak isteyen araç sürücülerinin zincirsiz yola devam etmesine izin vermiyor.

Uludağ yolunda kar nedeniyle araçlar yolda kaldı



Uludağ yolunda kar nedeniyle araçlar yolda kaldı



Uludağ yolunda kar nedeniyle araçlar yolda kaldı



Uludağ yolunda kar nedeniyle araçlar yolda kaldı



Uludağ yolunda kar nedeniyle araçlar yolda kaldı



Uludağ yolunda kar nedeniyle araçlar yolda kaldı



Uludağ yolunda kar nedeniyle araçlar yolda kaldı



Uludağ yolunda kar nedeniyle araçlar yolda kaldı



Uludağ yolunda kar nedeniyle araçlar yolda kaldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Asgari ücret belli oldu

Asgari ücret belli oldu

917
Cem Uzan Türkiye'ye dönmek istiyor

Cem Uzan Türkiye'ye dönmek istiyor

253
2019 asgari ücretinde AGİ'ler ne kadar olacak

2019 asgari ücretinde AGİ'ler ne kadar olacak

160
Şeyma Subaşı amuda kalktı

Şeyma Subaşı amuda kalktı

169
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enerji müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enerji müjdesi

452
Erdoğan: Binali Yıldırım'ın istifasına gerek yok

Erdoğan: Binali Yıldırım'ın istifasına gerek yok

62
F.Bahçe'de kadro dışı kalanlar affedilecek

F.Bahçe'de kadro dışı kalanlar affedilecek

48
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir