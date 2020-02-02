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Uludağ'a araç kuyruğu şehir merkezine kadar uzadı

Yarıyıl tatilinin son gününde günübirlikçilerin, yaklaşık 25 kilometrelik araç kuyruğunda ilerleyerek çıkabildiği Uludağ'daki pistler ziyaretçilerle dolup taştı.

AA | 02.02.2020 - 16:55..
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Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, sömestir tatilinin son gününde yoğunluk yaşandı.

Kar kalınlığının 132 santimetre ölçüldüğü bölgede, pistleri dolduran birçok yerli ve yabancı turistler, kayak, kızak ve snowboard yaparak çeşitli aktivitelerle eğlendi.

25 KİLOMETRE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Milli park girişindeki tüm gişeler açık olmasına rağmen günübirlikçilerin yoğun ilgisinden dolay kent merkezine kadar yaklaşık 25 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kuyrukta beklemek istemeyenler ise yol kenarında durarak, kartopu oynadı.

Uludağ'a araç kuyruğu şehir merkezine kadar uzadı ViDEO

Uludağ'a araç kuyruğu şehir merkezine kadar uzadı

SAATLERCE TELEFERİK SIRASI BEKLEDİLER

Ayrıca, merkez Yıldırım ilçesindeki Teferrüç Mahallesi'nde bulunan teleferik merkez istasyonuna gelen tatilciler, sömestir ve hafta sonu nedeniyle oluşan yoğunlukta saatlerce kuyrukta bekledi.

Uludağ'a araç kuyruğu şehir merkezine kadar uzadı

Uludağ'a araç kuyruğu şehir merkezine kadar uzadı

Uludağ'a araç kuyruğu şehir merkezine kadar uzadı

Uludağ'a araç kuyruğu şehir merkezine kadar uzadı

Uludağ'a araç kuyruğu şehir merkezine kadar uzadı

Uludağ'a araç kuyruğu şehir merkezine kadar uzadı

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