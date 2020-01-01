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Uludağ'a tatilci akını; 5 kilometre araç kuyruğu oluştu

Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'a akın eden yerli ve yabancı turistler, bölgeye girebilmek için dakikalarca beklemek zorunda kaldı.

DHA | 01.01.2020 - 15:22..
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Yeni yılın ilk gününde Uludağ'a çıkmak isteyenler trafik nedeniyle zor anlara yaşadı.

Uludağ'a akın eden günübirlikçiler, Milli Park gişelerinde uzun kuyruk oluşturdu.

Uludağ'a tatilci akını; 5 kilometre araç kuyruğu oluştu

5 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU

Görevlilerin trafik akışını rahatlatmaya çalışmasına rağmen Uludağ yolunda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Jandarma ekipleri ise Milli Park gişelerinde yaptığı kontrollerde kış lastiği ve zinciri olmayan sürücüleri geri çevirdi.

Uludağ'a tatilci akını; 5 kilometre araç kuyruğu oluştu

KAR KALINLIĞI 35 SANTİMETRE

Öte yandan, Uludağ'da hava sıcaklığı sıfırın altında 5 derece olarak ölçülürken, kar kalınlığının 35 santimetre olduğunu belirtildi.

Uludağ'a tatilci akını; 5 kilometre araç kuyruğu oluştu

Uludağ'a tatilci akını; 5 kilometre araç kuyruğu oluştu

Uludağ'a tatilci akını; 5 kilometre araç kuyruğu oluştu

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