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Uludağ'da ağaçtan uçuruma düşen adam hayatını kaybetti

Uludağ eteklerine arkadaşıyla kestane toplamaya giden Hüseyin Öztürk, tırmandığı kestane ağacından uçuruma yuvarlandı.

İHA | 22.10.2019 - 02:16..
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Hüseyin Öztürk (78),  arkadaşı Ahmet T. ile sabah erken saatlerde kestane toplamak için Uludağ’a çıktı. Tutunduğu dalın kırılması sonucu uçuruma yuvarlanan Öztürk, başını kayalıklara çarptı. Başından yaralanan Öztürk, arkadaşı Ahmet T.’nin yardımı ile düştüğü yerden çıkarıldı.

Uludağ'da ağaçtan uçuruma düşen adam hayatını kaybetti

YOLLARINI KAYBETTİLER

Yollarını kaybeden 2 arkadaş durumu arama kurtarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gitmek için yola çıkan AFAD, UMKE, 112, NAK ve Polis ekipleri, araçlarıNI bırakarak bölgeye yürüyerek ulaştı. Olay yerine giden ekipler, Ahmet T.’yi arkadaşı Hüseyin Öztürk’ün başında ağlarken gördü.

Uludağ'da ağaçtan uçuruma düşen adam hayatını kaybetti

HİPOTERMİ GEÇİRDİ

Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre Hüseyin Öztürk’ün çok kan kaybetmesi sebebiyle kafa travması ve hipotermi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi. Ahmet T. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, Öztürk’ün cansız bedeni kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Uludağ'da ağaçtan uçuruma düşen adam hayatını kaybetti

BİR DAHA KALKAMADI

Uçurumdan düşüp hayatını kaybeden Hüseyin Öztürk’ün arkadaşı Ahmet T., "Eğimli bir arazide kestane toplarken birden bir bağırma sesi duydum, arkamı döndüğümde uçurumdan aşağı yuvarlanıyordu. O an hiçbir şey yapamadım, en son kafasını kayalıklara çarparak durabildi. Sonra düştüğü yere indim ve sırtıma alarak çıkardım. Kafasında 10 santimetrelik bir kırık vardı, yardım istedik. Daha sonra yürüyebileceğini söyledi. Ormanlık alanda yürürken dinlenmek istedi, oturdu, ama bir daha kalkamadı” dedi.

Uludağ'da ağaçtan uçuruma düşen adam hayatını kaybetti

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