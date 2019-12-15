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Uludağ’da hafta sonu adım atacak yer kalmadı

Kış turizminin gözde merkezi Uludağ'a çıkmak isteyen vatandaşlar 2 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

İHA | 15.12.2019 - 15:49..
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Uludağ’a hafta sonunda tatilciler akın etti.

Milli Parklar gişelerinde başlayan kuyruk oteller bölgesine kadar uzayınca sıra beklemek istemeyen tatilciler araçlardan inerek oteller bölgesine yürüdü.

Otellerde yüzde 100 doluluk yaşanırken, Uludağ’a günübirlik gelenler ise yol kenarlarında mangal yapıp kartopu oynadı. 2 gündür kar yağışının etkili olduğu Uludağ’da pistler de kayak ve snowboard yapanlarla doldu taştı.

Uludağ’da hafta sonu adım atacak yer kalmadı

Kar yağışının devam ettiği Uludağ’da kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken, hava sıcaklığı ise en düşük sıfırın altında 9, en yüksek sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldü.

Uludağ’da hafta sonu adım atacak yer kalmadı

HERKES ULUDAĞ'A GELSİN

Uludağ’a kayak yapmaya gelen Neslihan Can," İstanbul’dan geldim. Uludağ’a ilk defa geldim, fakat burası çok kalabalık, talep baya fazla sanırım. Ama Uludağ baya keyifli, kayak yapmak, kaymak çok güzel. Acemi kayakçıyım ve buradaki herkes neredeyse acemi, çünkü herkes birbirine çarpıyor. Kar zaten çok güzel, herkes Uludağ’a gelsin" diye konuştu.

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