taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2871
Euro
6.0224
Altın
1275.2
Borsa
91046.85
Gram Altın
216.669

Uludağ'da kar kalınlığı 75 santimetreyi buldu

Bursa Uludağ'da, kar yağışı şiddetini arttırırken sıcaklık 18 dereceye kadar düştü. Tatilciler, durumdan memnun bir halde çeşitli kış sporu aktiviteleri gerçekleştirerek eğlendiler.

İHA | 26.12.2018 - 13:42..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Uludağ’da yoğun kar yağışı devam ediyor. Bazı tabelalar ve araçlar kar altında kaldı.

KAR KÜREME ARAÇLARI 24 SAAT BOYU GÖREVDE

Yoğun kar yağışı ve tipinin hakim olduğu Bursa-Uludağ yolunun kapanmaması için karayolları ekipleri, 24 saat boyunca kar küreme araçları ile yolları temizliyor.

Uludağ'da kar kalınlığı 75 santimetreyi buldu

KAR KALINLIĞI 75 SANTİMETRE OLARAK ÖLÇÜLDÜ

Kar kalınlığı 75 santimetre olarak ölçülürken, kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Yağan karı fırsat bilen tatilciler pistleri doldurdu. Turistler kayak, snowboard yaptı ve kar topu oynadı.

Uludağ'da kar kalınlığı 75 santimetreyi buldu

ULUDAĞDA HAVA EN YÜKSEK -11 DERECE

Uludağ’da hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 18 derece, en yüksek sıfırın altında 11 derece olarak ölçüldü.

Kara yolları ve belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama araçları ile karla mücadeleyi sürdürürken, jandarma ekipleri de Uludağ’a çıkmak isteyen araç sürücülerinin zincirsiz yola devam etmesine izin vermiyor.

Uludağ'da kar kalınlığı 75 santimetreyi buldu

Uludağ'da kar kalınlığı 75 santimetreyi buldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Memur ve memur emeklilerinin 2019 yılı zamlı maaşları

Memur ve memur emeklilerinin 2019 yılı zamlı maaşları

358
Devlet Bahçeli: Asıl sana yazık olmuş Metin Akpınar

Devlet Bahçeli: Asıl sana yazık olmuş Metin Akpınar

122
Binali Yıldırım'dan İstanbul adaylığı açıklaması

Binali Yıldırım'dan İstanbul adaylığı açıklaması

60
Yurt dışından getirilecek elektroniklere bandrol ücreti

Yurt dışından getirilecek elektroniklere bandrol ücreti

217
Bahçeli: Uğur Dündar'ın programı sulandı

Bahçeli: Uğur Dündar'ın programı sulandı

74
İsrail PKK'nın devlet kurmasını istiyor

İsrail PKK'nın devlet kurmasını istiyor

112
İZBAN'da grev 17. gününde

İZBAN'da grev 17. gününde

132
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir