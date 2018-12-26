Uludağ'da kar kalınlığı 75 santimetreyi buldu

Uludağ’da yoğun kar yağışı devam ediyor. Bazı tabelalar ve araçlar kar altında kaldı.

KAR KÜREME ARAÇLARI 24 SAAT BOYU GÖREVDE

Yoğun kar yağışı ve tipinin hakim olduğu Bursa-Uludağ yolunun kapanmaması için karayolları ekipleri, 24 saat boyunca kar küreme araçları ile yolları temizliyor.

KAR KALINLIĞI 75 SANTİMETRE OLARAK ÖLÇÜLDÜ

Kar kalınlığı 75 santimetre olarak ölçülürken, kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Yağan karı fırsat bilen tatilciler pistleri doldurdu. Turistler kayak, snowboard yaptı ve kar topu oynadı.

ULUDAĞDA HAVA EN YÜKSEK -11 DERECE

Uludağ’da hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 18 derece, en yüksek sıfırın altında 11 derece olarak ölçüldü.

Kara yolları ve belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama araçları ile karla mücadeleyi sürdürürken, jandarma ekipleri de Uludağ’a çıkmak isteyen araç sürücülerinin zincirsiz yola devam etmesine izin vermiyor.