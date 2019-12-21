1 Uludağ'da kar eriyince hayaller suya düştü Uludağ'da oteller doluluk noktasına ulaşırken, kar kalınlığının beklenenin altında olması ziyaretçileri üzdü.

2 Boğaz’da beklemenin günlük maliyeti 120 bin dolar Kanal İstanbul'un yapılıp yapılmamsı tartışmaları devam ederken, boğazda bir geminin günlük bekleme maliyetinin 120 bin dolar olduğu öğrenildi.

3 Galatasaray için Hatem Ben Arfa iddiası İtalyan ve Fransız basınına göre Galatasaray'ın, bu sezon başından beri boşta olan Hatem Ben Arfa'ya 18 aylık bir teklif yaptığı öne sürüldü.

4 Elazığ’da CHP kongresinde yumruklu kavga Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı kongresinde bir kongre üyesi konuşturulmadı diye yumruklu kavga çıktı.

5 Yahudi babadan kendisini savunan Müslüman kadına teşekkür İngiltere'de bir kişi, metroda seyahat eden Yahudi baba ile oğluna sözlü saldırıda bulunmuştu. Yahudi baba, kendisini savunan Müslüman kadını bulup çiçek vererek teşekkür etti.

6 Libya ile askeri mutabakat Meclis'ten geçti Türkiye ile Libya arasında imzalanan Güvenlik ve Askeri Mutabakat Muhtırası kabul edildi.