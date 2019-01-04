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Uludağ’da kar kalınlığı 1 metreyi geçti

Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ’da, tipi şeklinde kar yağmasının ardından kar kalınlığı 1 metreyi geçti. Yağışlar pazartesi gününe kadar sürecek.

İHA | 04.01.2019 - 09:53..
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Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da, dün öğle saatlerinden itibaren etkisini arttıran kar yağışı, zirveyi tamamen beyaza bürüdü. Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği Uludağ’da, bazı araçlar da kara saplanarak yolda kaldı.

Uludağ’da kar kalınlığı 1 metreyi geçti

İŞ MAKİNELERİ GÜN BOYU ÇALIŞIYOR

Vatandaşların yardımlarıyla araçlar saplandıkları yerden çıkarılırken, iş makineleri de gün boyu kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Uludağ’da kar kalınlığı 1 metreyi geçti

DAĞ YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Dün öğlen saatlerinde başlayıp, etkisini arttıran kar yağışı tipiye döndü. Dağ yolu ulaşıma kapandı.

Kar küreme araçlarının sevk edildiği yollar temizleniyor.

Tipi şeklinde yağan kar sonucunda, Oteller Bölgesi’nde kar kalınlığı 101 santimetreye ulaştı.

Uludağ’da kar kalınlığı 1 metreyi geçti

Uludağ’da kar kalınlığı 1 metreyi geçti



Uludağ’da kar kalınlığı 1 metreyi geçti



Uludağ’da kar kalınlığı 1 metreyi geçti



Uludağ’da kar kalınlığı 1 metreyi geçti

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