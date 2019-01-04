Uludağ’da kar kalınlığı 1 metreyi geçti

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da, dün öğle saatlerinden itibaren etkisini arttıran kar yağışı, zirveyi tamamen beyaza bürüdü. Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği Uludağ’da, bazı araçlar da kara saplanarak yolda kaldı.
İŞ MAKİNELERİ GÜN BOYU ÇALIŞIYOR
Vatandaşların yardımlarıyla araçlar saplandıkları yerden çıkarılırken, iş makineleri de gün boyu kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
DAĞ YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Dün öğlen saatlerinde başlayıp, etkisini arttıran kar yağışı tipiye döndü. Dağ yolu ulaşıma kapandı.
Kar küreme araçlarının sevk edildiği yollar temizleniyor.
Tipi şeklinde yağan kar sonucunda, Oteller Bölgesi’nde kar kalınlığı 101 santimetreye ulaştı.