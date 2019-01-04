Uludağ’da kar kalınlığı 1 metreyi geçti

En hızlı ve özel Mercedes modeli baş döndürüyor

1 En hızlı Mercedes AMG GT baş döndürüyor Alman devinin en hızlı modeli olacak olan Mercedes-AMG GT 63 S seri üretime başlıyor. Test sürüşleri ile bütün beklentileri karşılayan, modelin, 100 km/s süresi ise sadece 3 saniye.

2 Rus çift evde puma besliyor Rus Alexandr Dmitriev, 2015 yılında doğan bir pumaya 3 senedir evinde bakıyor.

3 Çukur'un İdris Baba’sı Kapadokya'da Ercan Kesal ve eşi Nazan Kesal Kapadokya'da aşk tazeledi.

4 Kendi kendini sürebilen Mars aracı, Sahra Çölü'nde test ediliyor Kendi kendini sürebilen bir yazılım ile donatılmış Mars aracı, sahra çölünde zorlu testlerden geçiyor.

5 Sarhoşlar Hacivat-Karagöz heykeliyle öpüşüp sarıldı Manisa'da iki sarhoşun parkta gördüğü Hacivat-Karagöz heykellerine selam verip sohbet etmeye başlaması güvenlik kameralarına yansıdı.

6 İngiltere’de ‘Nefes Biyopsisi’ testine başlandı İngiltere'de bir hastanede kanser teşhisinde devrim yaratabilecek nefes testi denemelerine başlandı. ‘Nefes Biyopsisi’ adı verilen cihazla, kanser belirtilerinin tespit edilmesi amaçlanıyor.