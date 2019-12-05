taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7538
Euro
6.3932
Altın
1476.4
Borsa
108861.59
Gram Altın
272.876
Bitcoin
42584.71

Uludağ'da kaybolan 2 dağcı için Eskişehir'den destek geldi

Uludağ'da günlerdir aranan ancak bulunamayan iki dağcı arkadaş için Eskişehir'den, AKUT ekibi de seferber oldu.

İHA | 05.12.2019 - 17:06..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

1 Aralık Pazar günü 31 yaşındaki Mert Alpaslan ve 37 yaşındaki Efe Sarp isimli iki amatör dağcı, iddialara göre Uludağ’ın zirvesine çıktıkları esnada bilinmeyen bir nedenle kayboldu.

Uludağ'da kaybolan 2 dağcı için Eskişehir'den destek geldi

350 KİŞİ SEFERBER OLDU

Alınan ilk ihbardan bu yana, bölge gerçekleştirilen arama-kurtarma çalışmaları 5’inci gününe gelirken, kayıp dağcılardan hala haber alınamadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JOAK), AKUT ve diğer arama kurtarma ekipleriyle birlikte bölgede yaklaşık 350 kişi adeta seferber olmuş durumda.

Uludağ'da kaybolan 2 dağcı için Eskişehir'den destek geldi

ESKİŞEHİR'DEN DESTEK

5 gündür yoğun şekilde aranan iki dağcının bulunması için karadan iz takip köpekleri ve havadan helikopterle çalışmalar devam ederken, AKUT Eskişehir ekibinden 5 gönüllü de Uludağ’daki arama-kurtarma faaliyetlerine destek olmak için bölgeye gitti.

Burada yapılan çalışmalara katılan ekip, sahada zorlu şartlarda rağmen arama-kurtarma faaliyetlerinde bulundu. Yoğun kar yağışı zaman zaman arama çalışmalarını aksatsa da bölgedeki ekipler, aralıksız şekilde iki dağcıyı bulmak için adeta canla başla mücadele ediyor.

Uludağ'da kaybolan 2 dağcı için Eskişehir'den destek geldi

Uludağ'da kaybolan 2 dağcı için Eskişehir'den destek geldi

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Öte yandan 24 saatlik arama-kurtarma takviyesi yapan AKUT Eskişehir ekibinden 5 kişi, çalışmalarını tamamlayıp kente dönüş yaparken, kayıp dağcıları arama çalışmaları devam ediyor.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ceren'in katilinden kan donduran ifadeler

Ceren'in katilinden kan donduran ifadeler

514
İsmet İnönü'nün 12 Ada'yı reddettiği belge paylaşıldı

İsmet İnönü'nün 12 Ada'yı reddettiği belge paylaşıldı

497
Ahmet Hakan idam cezasını hatırlattı

Ahmet Hakan idam cezasını hatırlattı

387
Mehmet Şimşek ile Nusret selfie yaptı

Mehmet Şimşek ile Nusret selfie yaptı

80
Alparslan Kuytul'a tahliye kararı

Alparslan Kuytul'a tahliye kararı

200
Erdoğan gündemi değerlendirdi

Erdoğan gündemi değerlendirdi

54
Ceren Özdemir'in katiline çelik yelek giydirildi

Ceren Özdemir'in katiline çelik yelek giydirildi

347
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir