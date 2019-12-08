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Uludağ’da kaybolan dağcılardan 7 gün sonra iz bulundu

1 Aralık günü kaybolan iki dağcıyla ilgili ilk kez bir iz bulundu. Dere yatağında bulunan kırmızı montun kayıp dağcılardan Mert Alpaslan'a ait olduğu ortaya çıktı.

İHA | 08.12.2019 - 09:51..
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Bursa Uludağ'da 1 Aralık günü kaybolan iki dağcıyla ilgili ilk defa iz bulunması, arama kurtarma çalışmalarının yönünü değiştirdi.

ULUDAĞ'A GELDİĞİ GÜN GİYDİĞİ KIRMIZI MONT

Jandarma arama kurtarma ve AFAD ekipleri, gece yarısı yaptığı arama sırasında dere yatağında kırmızı renkte bir mont buldu. Dağcıların son görüntülerini inceleyen ekipler, montun Mert Alpaslan'ın Uludağ'a geldiği gün giydiği kırmızı mont olduğunu tespit etti.

Uludağ’da kaybolan dağcılardan 7 gün sonra iz bulundu

ARAMA YÖNÜ DEĞİŞTİ

Arama çalışmalarının yedinci gününde ilk defa iki dağcıdan iz bulunması, arama kurtarma ekiplerinin yönünü dere yatağının olduğu bölgeye çevirdi. Sabahın erken saatlerinde ekipler dere yatağı bölgesinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

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