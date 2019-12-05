Uludağ’da kaybolan dağcıları arama çalışmaları devam ediyor

Uludağ’da Pazar akşamı zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp’ı arama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kayıp 2 dağcıyı bulma çalışması devam ederken, zorlu arazi şartlarında kanyon ve şelalelerde halatlar kurarak arama çalışması yapan AKUT ekipleri, bir şelaleden geçtikleri sırada suya girerek ıslandı.

AKUT'tan 'mahsur kaldılar' açıklaması -VİDEO

EKSİ 15 DERECEDE GECEYİ ARAZİDE GEÇİRDİLER

Hava sıcaklığının eksi 15 derece ve arazinin çok engebeli olması nedeniyle geri dönüşte zorluk yaşayacağını düşünen 4 arama ekibi, geceyi arazide geçirmek için karar aldı.

"HIZLI BİR KARAR ALDIK VE UYGULAMAYA BAŞLADIK"

Arama çalışmaları sırasında şelaleden geçerken ıslandığını ve geceyi çadır kurarak arazide geçirme kararı aldıklarını söyleyen AKUT üyesi Adem Gür, “Dün bize verilen bir görev vardı, belirli bir rotayı biz arıyorduk. Bizde ekip arkadaşlarımızla birlikte o rotaya yöneldik. Bu rota derin vadili, yüksek şelaleleri olan bir bölgeydi. Sürekli teknik malzeme kullanarak yol alıyorduk. Havanın kararmasının ardında planlı bir şekilde konaklamamız gerekiyordu. Bizde bu kararı hızlı bir şekilde alarak uygulamaya başladık.” ifadesinde bulundu.

"40 METRELİK ŞELALELERİ TEKNİK MALZEME KULLANARAK GEÇİYORDUK"

Arazi şartlarının ne kadar zor olduğundan bahseden Gür, “30-40 metrelik şelaleleri teknik malzeme kullanarak geçiyorduk, dolayısıyla çok zor bir rotaydı. Dolayısıyla buda bizim hızımızı düşürdü. Saatin geç olmasından dolayı da arazide konaklama kararı aldık. Geceyi orada geçirdikten sonra ve diğer arkadaşlarımızında gelmesiyle inişe devam ettik.” diye konuştu.

"GECE ORADA KALIP GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TAHLİYE EDİLMESİ İÇİN UĞRAŞTIK"

AKUT Başkanı Recep Şalcı, “Pazartesi günü başlayan operasyona bugün itibariyle ara verdik, yarın operasyonumuz devam edecek. Pazartesi günü kar yağışının az olması nedeniyle operasyon değişiklik gösterdi. Dün ekibimiz bir sıkıntı yaşadı, geldikleri bölgede sis ve kar yağışının risk oluşturmasından dolayı, gece orada kalıp güvenli bir şekilde tahliye edilmesi için uğraştık. Tabi bu dağcılığı bilmeyen amatör kısımlarca yanlış anlaşıldı. Bu olay arama kurtarma faaliyetlerinde olabilecek bir şeydir, insanlar için risk alan, hayatını onlar için tehlikeye atan insanlar için, böyle risklerle karşı karşıya kalması muhtemeldir. Önemli olan bu risklerle başa çıkabilmek ve sağlıklı bir şekilde hayat kurtarabilmektir. Ekibimizde bu profesyonellikle çalışmasını sürdürdü. Yoğun hava şartları altında mahsur kalındı ama hemen müdahale edildi. Bu müdahale sırasında destek olan herkese teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.