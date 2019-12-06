Uludağ'da kayıp dağcılar dedektörle aranıyor

Uludağ’da kayıp iki dağcıyı arama kurtarma çalışmalarında, metal dedektörler de kullanılmaya başlandı.

5. güne güren arama çalışmalarında, henüz bir netice elde edilemedi.

ÜZERLERİNDEKİ METAL MALZEMELERDEN BULACAKLAR

Her geçen gün umutların tükendiği arama çalışmalarına, 1 kilometrekare alanda bulunan her türlü metali anlayan metal dedektörlü helikopter de katıldı. 31 yaşındaki Mert Alpaslan ve 37 yaşındaki Efe Sarp’ın üzerinde bulunan metal malzemelerden yola çıkacak olan ekipler, aramaları o yöne doğru yönlendirecek.

Uludağ'da kaybolan dağcılar dedektör ile aranıyor VİDEO













