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Uludağ'da kayıp dağcılar dedektörle aranıyor

5 gündür kayıp olan 2 amatör dağcı, metale hassas helikopterler ile karış karış aranıyor.

İHA | 06.12.2019 - 13:05..
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Uludağ’da kayıp iki dağcıyı arama kurtarma çalışmalarında, metal dedektörler de kullanılmaya başlandı.

5. güne güren arama çalışmalarında, henüz bir netice elde edilemedi.

ÜZERLERİNDEKİ METAL MALZEMELERDEN BULACAKLAR

Her geçen gün umutların tükendiği arama çalışmalarına, 1 kilometrekare alanda bulunan her türlü metali anlayan metal dedektörlü helikopter de katıldı. 31 yaşındaki Mert Alpaslan ve 37 yaşındaki Efe Sarp’ın üzerinde bulunan metal malzemelerden yola çıkacak olan ekipler, aramaları o yöne doğru yönlendirecek.

Uludağ'da kaybolan dağcılar dedektör ile aranıyor VİDEO

 

Define arar gibi kayıp dağcıları dedektörle arıyorlar -1

Define arar gibi kayıp dağcıları dedektörle arıyorlar -2

Define arar gibi kayıp dağcıları dedektörle arıyorlar -3

Define arar gibi kayıp dağcıları dedektörle arıyorlar -4

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