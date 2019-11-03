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Uludağ'da kaza: 4 yaralı

Yılın ilk karının düştüğü Uludağ'da yer yer oluşan gizli buzlanma nedeniyle kazalar meydana geldi. Kazalarda 4 kişi yaralandı.

İHA | 03.11.2019 - 10:27..
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Sarıalan istikametinde oluşan gizli buzlanma kazalara neden oldu. Birinci Oteller Bölgesinde hafif ticari araç, kaymaya başladı.

AĞAÇLARIN DALLARINA ÇARPARAK DURDU

Araç, yoldan çıktı ve 10 metreden ormanlık alana uçtu. Takla atan araç ağaçların dallarına çarparak durdu.

Ters dönen hafif ticari araçta bulunan 2’si çocuk, 1’i kadın 4 kişiyi, 500 metre ileride bulunan jandarma karakolundaki askerler çıkardı.

Uludağ'da kaza: 4 yaralı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Oteller bölgesindeki bekleme noktasından gelen ambulansa konan yaralılar Bursa’daki bir hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kazada yaralananlara yardıma giden resmi plakalı bir başka araç da buzda kayarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Her iki kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Uludağ'da kaza: 4 yaralı

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