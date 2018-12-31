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Uludağ'da meşaleli yeni yıl şovu

2019'un gelişini kutlayan kayakçılar, ellerinde meşalelerle kayak şovu yaptı.

DHA | 31.12.2018 - 22:59..
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Türkiye'nin en önemli kış turizmi ve kayak merkezlerinden Uludağ'da, 150 kayak hocası 2019 için geri sayıma saatler kala ellerinde meşalelerle kayak yaptı.

Uludağ'da meşaleli yeni yıl şovu

Ortaya çıkan görsel şöleni soluksuz izleyen vatandaşlar kayak hocalarını marşlar ve tezahüratlarla karşıladı.

Uludağ'da meşaleli yeni yıl şovu

"BÜTÜN DAĞLARIMIZI RENKLENDİRECEĞİZ"

Etkinlik hakkında bilgiler veren Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, "Ülkemizin son günlerde yaşanan olumsuzluklara rağmen halen çok güçlü olduğunu, halen ayakta olduğunu bir kez daha sergilemiş bulunmaktayız. Türkiye'deki bütün dağları biz renklendireceğiz. Biz devlet büyüklerimizden en azından bir gece de olsa burada bulunmalarını, gücümüze güç katmalarını istiyoruz" dedi.

Uludağ'da meşaleli yeni yıl şovu

Uludağ'da meşaleli yeni yıl şovu

Uludağ'da meşaleli yeni yıl şovu

Uludağ'da meşaleli yeni yıl şovu

Uludağ'da meşaleli yeni yıl şovu

Uludağ'da meşaleli yeni yıl şovu

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