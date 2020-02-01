taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.985
Euro
6.6384
Altın
1586.67
Borsa
119140.08
Gram Altın
305.371
Bitcoin
55861.31

Uludağ’da sömestr tatilinin son günü pistler doldu taştı

Yarı yıl tatilinin bitmesine bir gün kala kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da yoğunluk oluştu.

İHA | 01.02.2020 - 16:59..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Yerli ve yabancı tatilcilerin yanı sıra sömestr tatilinin son günlerini Uludağ’da geçirmek isteyen öğrenciler zirveye akın etti.

Hafta sonu tatilini fırsat bilen günübirlikçilerin de etkisiyle pistler doldu taştı. Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, oteller bölgesinde kar kalınlığı 132 santimetre olarak ölçülürken, hava sıcaklığı ise en düşük sıfırın altında 6, en yüksek sıfırın altında 1 derece oldu.

ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Tatilciler pistlerde kayak, kızak ve snowboard yaparak karın tadını çıkardı. Millî parklar girişinde uzun araç kuyrukları oluşurken, jandarma ekipleri güvenlik tedbirlerini artırdı. Gişelerde jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçlardaki vatandaşların GBT sorgulamaları yapıldı.

Uludağ’a tatil için gelen bazı vatandaşlar ise, Uludağ’ın çok güzel olduğunu, güzel havanın yanı sıra kayak kaymanın da tadını çıkarttıklarını belirtti.

Uludağ’da sömestr tatilinin son günü pistler doldu taştı -1

Uludağ’da sömestr tatilinin son günü pistler doldu taştı -2

Uludağ’da sömestr tatilinin son günü pistler doldu taştı -3

Uludağ’da sömestr tatilinin son günü pistler doldu taştı -4

Uludağ’da sömestr tatilinin son günü pistler doldu taştı -5

Uludağ’da sömestr tatilinin son günü pistler doldu taştı -6

Uludağ’da sömestr tatilinin son günü pistler doldu taştı -7

Uludağ’da sömestr tatilinin son günü pistler doldu taştı -8

Uludağ’da sömestr tatilinin son günü pistler doldu taştı -9

Uludağ’da sömestr tatilinin son günü pistler doldu taştı -10

İlginizi Çekebilir
Erdoğan Cissoko Bissaau ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ndeki öğle yemeğinde Gine Bissau'nun Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo ile görüştü.
Samsun'da yaya geçidinde kaza: 1 ölü
Bir yayanın yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarparak ölümüne yol açtığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Uludağ'da yoğun sis tatilcilere engel olmadı
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, sise rağmen hafta sonu ve sömestir tatili yoğunluğu yaşanıyor.
Genç Miraç'ın tedavisi için 450 bin lira gerekiyor
Konya’da 9 yıl önce marangozhanede çırak olarak çalışırken sobaya döktüğü tinerin patlaması sonucu vücudunun yüzde 69’u yanan genç, evden çıkamıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türk vatandaşlarını alan uçak Çin'den yola çıktı

Türk vatandaşlarını alan uçak Çin'den yola çıktı

211
İngilizlerin koronavirüs önlemi tepki çekti

İngilizlerin koronavirüs önlemi tepki çekti

148
Koronavirüsün vurduğu Çin'den kazanan tek ülke Türkiye

Koronavirüsün vurduğu Çin'den kazanan tek ülke Türkiye

161
Deniz Akkaya'dan cinsellik açıklaması

Deniz Akkaya'dan cinsellik açıklaması

178
Elazığ'da yeni depremler

Elazığ'da yeni depremler

99
TSK'da resmi üniformada bere dönemi

TSK'da resmi üniformada bere dönemi

227
Koronavirüs nedeniyle ölüm sayısı 259’a yükseldi

Koronavirüs nedeniyle ölüm sayısı 259’a yükseldi

240
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir