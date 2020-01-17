taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8737
Euro
6.5343
Altın
1554.34
Borsa
121092.55
Gram Altın
293.32
Bitcoin
52706.45

Uludağ'da tatil yoğunluğu başladı

Karnelerin alınmasının ardından aileler, çocuklarıyla birlikte Uludağ'a akın etti.

DHA | 17.01.2020 - 12:17..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

2019- 2020 Eğitim ve Öğretim yılında öğrenciler bugün karne heyecanı yaşıyor.

Sömestir tatili nedeniyle yurt genelinde özellikle kayak merkezleri yapılan rezervasyonlarla yüzde 100'e yakın doluluk oranına ulaştı.

KAR KALINLIĞI 120 SANTİMETREYE ULAŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, dağda en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 13, en yüksek hava sıcaklığı ise sıfırın altında 7 derece olarak ölçüldü. Oteller Bölgesi'ndeki kar kalınlığı ise 120 santimetreye ulaştı. Uludağ'da güneşli havanın da etkisiyle pisti dolduranlar, doyasıya eğlendi.

"HEM DÜŞÜYORUZ HEM KAYIYORUZ"

Uludağ'a İstanbul'dan geldiklerini belirten öğrenci Aslı Zorlu, "Hem düşüyoruz hem kayıyoruz hem eğleniyoruz. Çok güzel bir tatil oluyor. Uludağ'ın zaten bu mevsimi çok güzel" diye konuştu.

Uludağ'da sömestir yoğunluğu başladı -1

Uludağ'da sömestir yoğunluğu başladı -2

Uludağ'da sömestir yoğunluğu başladı -3

Uludağ'da sömestir yoğunluğu başladı -4

Uludağ'da sömestir yoğunluğu başladı -5

Uludağ'da sömestir yoğunluğu başladı -6

Uludağ'da sömestir yoğunluğu başladı -7

İlginizi Çekebilir
Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması
Kanal İstanbul ÇED Raporu, bugün itibarıyla onaylandı.
İranlı kadının makatında 124 gram uyuşturucu çıktı
Makatında gizlediği uyuşturucuyu İstanbul’a götürmek isteyen İran uyruklu kadın narkotik polisine yakalandı.
Elazığ'da zincirleme trafik kazası
5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, yaralanan olmazken, polis ekiplerince kaza nedeniyle tutanak tutuldu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması
Bakan Ziya Selçuk, öğretmenlere maaş ödenmediği iddiası üzerine açıklamada bulunarak, olayla ilgili takibin devam ettiğini belirtti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Avukatlara yeşil pasaport Resmi Gazete'de

Avukatlara yeşil pasaport Resmi Gazete'de

129
İtalya Başbakanı: AB, Libya'ya asker gönderebilir

İtalya Başbakanı: AB, Libya'ya asker gönderebilir

105
ABD askerleri füze saldırısını uzaktan izledi

ABD askerleri füze saldırısını uzaktan izledi

94
Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı vizyonda

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı vizyonda

194
Fransa'da tacizci papaz Vatikan'a suç attı

Fransa'da tacizci papaz Vatikan'a suç attı

95
Ronaldo'dan Enes Ünal'a: Çok iyi golcü

Ronaldo'dan Enes Ünal'a: Çok iyi golcü

12
Ahmet Bulut: Arda Turan'ın önceliği Galatasaray

Ahmet Bulut: Arda Turan'ın önceliği Galatasaray

80
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir