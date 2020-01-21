Uludağ'da turistler fiyatlardan şikayetçi

Türkiye'nin ilk kayak merkezi Uludağ'da yarıyıl tatili sonrası yoğunluk devam ediyor.

Araç kuyruklarının kilometreleri bulduğu turizm merkezinde, pistlerde de adım atacak yer kalmadı.

Otellerin dolduğu kayak merkezinde turistler, fahiş fiyatlarla karşılıyor.

KIYAFET KİRALAMAK 250 LİRA

Kayakçıların kıyafet kiralamak için girdiği dükkanda, giysilerin fiyatı 250 TL'yi buluyor. Vatandaş, kayak yorgunluğunu atmak için tesise girdiğinde de bir çorbaya 30 lira, bir çaya 10 lira vermenin pişmanlığını yaşıyor.

3 BUÇUK KATI FİYAT

Suyun bile 10 TL olduğu kayak merkezinde, kahve fiyatları 20 TL'den başlıyor. Esnafın ara tatili fırsata çevirdiği, 3.5 katı bulan fiyat farkıyla turistler, bir daha Uludağ'a gelmek istemiyor.