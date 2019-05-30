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Uludağ’da yabancı uyruklu 2 kadın kayboldu

Ormanlık alanda gezintiye çıkan 2 yabancı uyruklu kadın havanın kararmasıyla yolunu kaybetti.

İHA | 30.05.2019 - 05:58..
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Bursa’nın gözde turizm merkezi Uludağ’da günübirlik gezintiye çıkan 2 yabancı uyruklu kadın, havanın kararması ve bölgeyi bilmemeleri sebebiyle kayboldu.

Telefon yardımıyla jandarmadan yardım isteyen turistlere henüz ulaşılamazken, jandarma ekipleri telefon sinyalinden yer tespit etmesinin ardından kurtarma operasyonu başlayacak.

Uludağ’da yabancı uyruklu 2 kadın kayboldu

TELEFON SİNYALİ İLE YERLERİ BELİRLENECEK

Operasyon için hazır bekleyen Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri kaybolan kadın turistlerin yer tespitinin ardından operasyona başlayacak.

Uludağ’da yabancı uyruklu 2 kadın kayboldu

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