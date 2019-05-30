Uludağ’da yabancı uyruklu 2 kadın kayboldu

Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden 5 Türk vatandaşı için tören düzenlendi.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ikili ilişkilerin gelecek odaklı olması gerektiğine vurgu yaptı.

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7 yaşındaki engelli çocuk, kardeşini balkondan düşürdü

Siirt'te spastik engelli Erdinç Erzen, bir hafta önce dünyaya gelen henüz ismi verilmeyen erkek kardeşini iddiaya göre 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan atarak, ağır yaralanmasına neden oldu.