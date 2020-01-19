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Uludağ'da yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor

Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da, yarıyıl tatili sonrası yoğunluk başladı. Araç kuyrukları kilometreleri buldu.

DHA | 19.01.2020 - 16:45..
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Okulların yarıyıl tatiline girmesi ve hafta sonunu fırsat bilenlen tatilciler Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'a akın etti.

Hafta sonunu Uludağ'da kayak yaparak geçirmek isteyen tatilciler, yolda uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Uludağ'da sömestir yoğunluğu; 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştu -1

PİSTLER VE OTELLER DOLDU

Milli Park Gişeleri'ne kadar 6 kilometrelik araç kuyruğu meydana gelirken, pistlerde ise adım atacak yer kalmadı. Otellerdeki doluluk oranı ise yüzde 100'e ulaştı.

Uludağ'da sömestir yoğunluğu; 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştu -6

KAR KALINLIĞI 1 METREYİ GEÇTİ

Uludağ'da  hava sıcaklığı sıfırın altında 8 derece ölçülürken, kar kalınlığı ise 1 metreyi geçti.

Uludağ'da sömestir yoğunluğu; 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştu -2

Uludağ'da sömestir yoğunluğu; 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştu -3

Uludağ'da sömestir yoğunluğu; 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştu -4

Uludağ'da sömestir yoğunluğu; 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştu -5

Uludağ'da sömestir yoğunluğu; 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştu -7

Uludağ'da sömestir yoğunluğu; 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştu -8

Uludağ'da sömestir yoğunluğu; 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştu -9

Uludağ'da sömestir yoğunluğu; 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştu -10

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