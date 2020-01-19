Uludağ'da yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor

Okulların yarıyıl tatiline girmesi ve hafta sonunu fırsat bilenlen tatilciler Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'a akın etti.

Hafta sonunu Uludağ'da kayak yaparak geçirmek isteyen tatilciler, yolda uzun araç kuyrukları oluşturdu.

PİSTLER VE OTELLER DOLDU

Milli Park Gişeleri'ne kadar 6 kilometrelik araç kuyruğu meydana gelirken, pistlerde ise adım atacak yer kalmadı. Otellerdeki doluluk oranı ise yüzde 100'e ulaştı.

KAR KALINLIĞI 1 METREYİ GEÇTİ

Uludağ'da hava sıcaklığı sıfırın altında 8 derece ölçülürken, kar kalınlığı ise 1 metreyi geçti.





























