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Uludağ'da yılbaşı kuyruğu

Yılbaşı tatilini fırsat bilen vatandaşlar Uludağ'da teleferik kuyruğuna girdi.

Haber Merkezi | 30.12.2018 - 16:44..
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Kış turizminin gözde tatil merkezlerinden olan Uludağ, eksi 8 derece soğuğa rağmen tatilcilerin akınına uğradı. Yılbaşı ve hafta sonu tatilini Uludağ'da kayak yaparak geçirmek isteyen vatandaşlar teleferiğe akın etti.

YOLUN KAPANIR ENDİŞESİ

Son iki gündür yaşanan şiddetli fırtına ve tipi yüzünden dağ yolunun kapanmasından endişe eden tatilciler, araçlarını şehir merkezindeki otoparklara bırakıp, dağa teleferikle çıkmayı tercih edince gidiş ve gelişlerde yoğunluk yaşandı.

Uludağ'da yılbaşı kuyruğu

"5 SAAT BİLE BEKLERİM"

Kilometrelerce kuyruğun oluştuğu teleferik istasyonlarında tatilcilerin ana yola taştığı görüldü. Teleferiğe ilk kez bineceğini belirten Leman Vardar, "Henüz ilk kez kullanacağım teleferiği, heyecanlıyım. Yaklaşık 1 saattir sıradayım. Ama sıra zaten hemen ilerliyor. 1 saat değil 5 saat bile beklerim, çünkü yılbaşını Uludağ'da geçireceğim. Arkadaşlarım daha önce çıkmış, manzaranın çok güzel olduğunu söylediler. Ben de çok merak ettim, heyecanlıyım. Aşırı bir yoğunluk var. Hayatımda hiç böyle bir sıra görmedim" diye konuştu. Bursa Teleferik'te gişe sorumlusu olan Ersoy Ey, "Şuanda teleferikte yoğunluk yaşanıyor. Yılbaşına bir gün kala teleferik yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. 4 yıldır buradayım, yine yoğunluk vardı ama hiç bu kadar yoğun olmamıştı. Yılbaşı gecesi teleferik gece 02.00 saatlerine kadar çalışacak, bütün misafirlerimize hizmet vereceğiz" dedi.

Uludağ'da yılbaşı kuyruğu

Uludağ'da yılbaşı kuyruğu

Uludağ'da yılbaşı kuyruğu

Uludağ'da yılbaşı kuyruğu

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