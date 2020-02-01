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Uludağ'da yoğun sis tatilcilere engel olmadı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, sise rağmen hafta sonu ve sömestir tatili yoğunluğu yaşanıyor.

AA | 01.02.2020 - 14:33..
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Kar kalınlığının 115 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ, sömestir tatilini fırsat bilen aileler ile günübirlikçilerin akınına uğradı.

Oteller Bölgesi'ndeki konaklama tesisleri ve pistler, yarıyıl tatilini Uludağ'da geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlerle doldu.

Uludağ'da yoğun sis tatilcilere engel olmadı

YOĞUN SİSE ALDIRIŞ ETMEYEN TATİLCİLER

Günübirlik ziyaretçilerin de katılmasıyla hareketliliğin yaşandığı bölgede, tatilciler yoğun sise rağmen kayak ve snowboard yapıp, kar topu oynayarak eğleniyor. İzmir'den tatil için Uludağ'a gelen Tayfun Kılınç, kayak merkezini beğendiğini söyledi.

Uludağ'da yoğun sis tatilcilere engel olmadı

"ATMOSFER VE DOĞA HARİKA"

Kılınç, ilk defa Uludağ'a geldiğini aktararak, "Arkadaşlarımızla birlikte kayak yapmaya geldik. Uludağ'daki hem ilk günümüz hem de ilk kayak deneyimimiz. Amatörce, düşe kalka öğrenmeye çalışıyoruz. Baya eğlenceli, herkese tavsiye ederim. Burası muhteşem. Atmosfer harika, doğa harika." dedi.

Uludağ'da yoğun sis tatilcilere engel olmadı

Uludağ'da yoğun sis tatilcilere engel olmadı

Uludağ'da yoğun sis tatilcilere engel olmadı

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