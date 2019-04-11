Uludağ'daki meydan kavgasının görüntüleri çıktı

Uludağ’da 2 ay önce ödenmeyen 2 liralık tuvalet parası yüzünden çıktığı iddia edilen meydan kavgasının, güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

İki grubun çatıştığı aksiyon filmlerini aratmayan silahlı sopalı kavgada vurulan gençlerin yere düştükleri, bazı şahısların da kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtıkları görülüyor.

Uludağ'daki meydan kavgasının görüntüleri ViDEO

OTEL GÖREVLİLERİ VE GÜVENLİKÇİLERİN KAVGASI

İddiaya göre geçtiğimiz şubat ayında 1. Oteller Bölgesindeki bir otele ait kafede, Bursa Kayak Öğretmenleri Derneği Başkanı ile otel görevlileri ve otel özel güvenlikçileri arasında kavga çıktı. Yaşanan gerginlikte, dernek üyesi Y.K.Ü.,E.Ç. ve R.Ö. isimli şahıslar ile özel güvenlik oldukları belirlenen S.Ç.,R.B. ile otel çalışanı A.Ö., birbirini karşılık olarak darbetti.

GECESİNDE KARŞILIK VERDİLER

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, 3 kişiyi gözaltına aldı. Bu olayın gecesinde dernek üyelerinden oluşan 40 kişilik grup toplanarak, otelde konaklayan ve darp olayına karışan özel güvenlik görevlilerine saldırdı. Kargaşa sırasında özel güvenlik görevlilerinden M.S., belinden çıkardığı tabanca ile rastgele ateş etmeye başlayınca göğsünden isabet alan 19 yaşındaki Y.K. hayatını kaybederken, H.S. isimli şahıs da yaralandı.

KULLANILAN SİLAHLARA EL KONULDU

Olaya anında müdahale eden jandarma timleri, kavga sırasında kullanılan 2 adet tabanca ile birlikte Bursa Kayak Öğretmenleri Derneği’ne mensup grup üyeleri üzerinde yapılan üst aramalarında, bir adet ruhsatsız tabanca ile bir adet ruhsatsız av tüfeğine el koydu.

Olay yerine sevk edilen ekipler, gerginliği bastırırken; görgü tanıklarının ifadeleri ve incelenen kamera kayıtları sonrası 29 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

PARASI ÇIKIŞMAYINCA KAVGA ÇIKTI

Bir gencin hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı, 29 kişinin de gözaltına alındığı kavganın çıkış nedeninin ise kafenin tuvaletine giren Y.U.’nun bozuk parasının çıkmaması. Olaydan sonra hayatını kaybeden 19 yaşındaki Y.K., Antalya’nın Manavgat ilçesinde toprağa verilmişti.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla alakalı güvenlik kamera görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri, 29 kişiyi gözaltına almış, mahkemeye sevkedilen zanlılardan 7'si tutuklanırken, geri kalanlar serbest bırakılmıştı.