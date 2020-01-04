taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9746
Euro
6.6703
Altın
1549
Borsa
113684.01
Gram Altın
297.577
Bitcoin
43573.67

Uludağ'daki otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Kar kalınlığının 78 santimetreye ulaşmasıyla birlikte pistler dolup taştı.

DHA | 04.01.2020 - 14:30..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Uludağ'da, yılbaşından önce kar yağması, tatilcileri sevindirdi.

Uludağ'a çıkmak isteyenler, teleferik önünde uzun kuyruklar oluştururken, manzara seyretmek isteyenler de telesiyejlerde bekledi. Oteller bölgesinde, yerli ve yabancı tatilciler kayak ve snowboard yapıp, kar topu oynadı.

Uludağ'daki otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

KAR KALINLIĞI 78 SANTİMETREYE ULAŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, dağda en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 10, en yüksek hava sıcaklığı sıfırın altında 3 derece olarak belirlendi. Oteller Bölgesi'ndeki kar kalınlığı 78 santimetreye ulaşırken, önümüzdeki günlerde Uludağ'da tekrar kar yağışı bekleniyor.

Uludağ'daki otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

OTELLERİN DOLULUK ORANI YÜZDE 100'E ULAŞTI

Karın yağmasıyla birlikte otellerdeki doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaştığını belirten bir otel yöneticisi Harbi Türk, "2020 yılına karla girdik. En büyük sevindirici olay bu. Yılbaşının öncesinde kar yağması bütün Uludağ'ı sevindirdi. Yılbaşı sonrasında 45-50 gün doluluğumuz var. Hafta sonları ve sömestre tatilinde doluyuz. Pistlerde kar durumu da yüksek. Bu kar kalınlığı ocak ve şubat ayını çıkarır. Herkes gelip Uludağ'da kar keyfini çıkarabilir." dedi.

Uludağ'daki otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

"BİZLER İÇİN İYİ BİR FIRSAT"

Uludağ'da vakit geçirmenin kendisi için iyi bir fırsat olduğunu belirten Barış Eroğlu, "Uludağ güzel. Geçen hafta da gelmiştim. O zaman hava biraz daha soğuktu. Şu an iyi. Hafta sonu tatilini değerlendirmek için güzel bir fırsat. Uludağ çok kalabalık. Bu sene ikinci gelişim. Değişik bir duygu. Herkes denemeli." dedi. Eşiyle birlikte ilk kez Uludağ'a çıktıklarını dile getiren Emrah Akgün de, "20 yıldır Bursa'da yaşıyorum. Gelmek bugüne nasipmiş. Eşimi de alıp Uludağ'a geldim. İnsanlar işe ara verip, monoton hayattan çıkıp kendine de değer vermeli. Herkesi Bursa'ya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Uludağ'daki otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

Uludağ'daki otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

Uludağ'daki otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

Uludağ'daki otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

İlginizi Çekebilir
Şehit Berkay Işık'a veda
Irak'taki Pençe-3 Harekatı'nda şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık, memleketi Tokat'ın Almus ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.
Benzin ve elektrikle çalışan motorlu bisiklet yaptı
Karabük'te yaşayan 21 yaşındaki Salim Yücel, benzinle ve elektrikle çalışabilen motorlu bisiklet yapmak için 4 bin TL harcadı.
7 yaşındaki Duru'nun İstiklal Marşı sevgisi
Kırklareli’deki Atatürk İlkokulu 1’inci sınıf öğrencisi Duru Türkmen, okula geç kaldığı sırada İstiklal Marşı’nın çalındığını duyunca esas duruşa geçti ve soğuğa aldırmadan, marşı okudu.
Doğu Anadolu'da kış esareti yaşanıyor
Van, Bitlis ve Muş'ta 130 yerleşim biriminin yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kızına şantaj yapan kişiyi öldüren baba hakkında karar

Kızına şantaj yapan kişiyi öldüren baba hakkında karar

451
Kasım Süleymani'nin cenazesi için hazırlıkları başladı

Kasım Süleymani'nin cenazesi için hazırlıkları başladı

325
Şişli'de bir AVM daha yapılıyor

Şişli'de bir AVM daha yapılıyor

188
Alevi askerin cenaze törenine katılmadılar yalanı

Alevi askerin cenaze törenine katılmadılar yalanı

168
Libyalılar Türkiye'nin tezkere kararını kutladı

Libyalılar Türkiye'nin tezkere kararını kutladı

155
Ormanlık alanda dehşet: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Ormanlık alanda dehşet: 1 ölü, 1 ağır yaralı

128
Ruhat Mengi, Çin'deki video ile Türk polisini suçladı

Ruhat Mengi, Çin'deki video ile Türk polisini suçladı

221
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir