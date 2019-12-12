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Uludere'de düğünlerde israfın önüne geçmek için yeni önlem

Düğünlerde israfın önüne geçilmesi amacıyla alınan kararla artık en fazla 35 bin lira değerinde altın alınacak.

DHA | 12.12.2019 - 15:54..
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Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesinde düğünlerde oluşan israfın önüne geçmek için 9 maddelik karar alındı.

Uzungeçit Belde Belediye Başkanı Cemil Yıldız, Jandarma Karakol Komutanı Savaş Karakurt, imamlar, muhtarlar ve kanaat önderleri bir araya gelerek, aldıkları kararları imzaladı. Karara uymayanların düğünlerine katılım sağlanmayacağı bildirildi.

Uludere'de düğün için en fazla 35 bin liralık altın alınacak -3

150 BİN LİRALIK UYGULAMA KALDIRILDI

Alınan kararlar arasında düğünde daha önce damadın aldığı 150 bin lira değerinde altın uygulamasını kaldırılarak, damat artık en fazla 35 bin lira değerinde altın alacak. Kararda, dinen uygun olmadığından çiftlere nikah kıyılmadan önce dış çekim yapılması yasaklanırken, nikah kıyıldıktan sonra dış çekimlerin serbest olacağı belirtildi.

Düğün yemeklerinin de kaldırıldığı bildirilen kararda, sadece misafirlere yemek ikram edileceği belirtildi. 3 gün süren düğün süresi ise 2 güne düşürüldü.

Uludere'de düğün için en fazla 35 bin liralık altın alınacak -4

"GENÇLERİMİZİN ÖNÜNÜ AÇMIŞ OLDUK"

Uzungeçit Belediye Başkanı Cemil Yıldız, kararı herhangi bir dayatma sonucu almadıklarını belirterek, vatandaşın özgür iradeleri ve köy heyetinin kararı sonucu olduğunu söyledi. Yıldız, "Yıllar önce başlık parasını kaldırmıştık. Ancak yine de düğünlerde çok masraf yapılıyordu. Bunun önüne geçmek için köy heyeti bir karar almak istedi. Bizler de belediye olarak halkımızın bu güzel kararında yer almak istedik. Kanaat önderlerimizle beraber gençlerimizin önünü açmış olduk. Evlenmek isteyenlerin borç batağına düştüğünü gördük. Biz bunun önüne geçmek için kararımızı aldık" dedi.

Uludere'de düğünlerde israfın önüne geçmek için yeni önlem VİDEO

 

Uludere'de düğün için en fazla 35 bin liralık altın alınacak -2

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