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Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Mavi Marmara kararı

Lahey'de, İsrail askerlerinin Mavi Marmara'da savaş suçu işlediğine dair savcılık kararının bulunduğu soruşturmanın incelenmesine karar verildi.

AA | 02.09.2019 - 20:14..
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Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Mavi Marmara kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne bağlı Temyiz Mahkemesi, İsrail'in 2010 yılında Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırıya ilişkin davayla ilgili yeni bir karar aldı. Mahkeme, Uluslararası Ceza Mahkemesi savcılığının soruşturma başlatmama kararını tekrar gözden geçirmesine hükmetti.

"MAHKEMENİN VERDİĞİ KARARDAN MEMNUNUZ"

Mavi Marmara davasının avukatlarından Gülden Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savcılığın, ön inceleme bürosunun 15 Kasım 2018'de verdiği tekrar gözden geçirme kararına karşı yaptığı itirazın temyiz mahkemesi tarafından reddedilmesinin olması gereken bir karar olduğunu belirterek, "Mahkemenin verdiği karardan memnunuz. Umarız bu çizgide bu davanın devamı gelir ve İsrailli suçlular bu mahkemede yargı önüne çıkarılır." ifadesini kullandı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Mavi Marmara kararı

Bunun gerçekleşmesini yıllardır beklediklerini kaydeden Sönmez, "Bütün mağdurlar ve şehit aileleri savcının soruşturma başlatması kararını bekliyor. Hepsinin gözü verilecek bu kararın üzerinde." değerlendirmesinde bulundu.

"SAVCILIK BUGÜNE KADAR DİRENDİ"

Sönmez, savcılığın bugüne kadar direndiğini ve mahkemenin bu sefer hukuk usulü açısından Roma Statüsü'ne dayanarak savcılığın direnme kararındaki yanlışlarını ortaya koyduğunu bildirdi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Mavi Marmara kararı

Savcının artık gerekeni yapması gerektiğine dikkati çeken Sönmez, şöyle devam etti: "Bundan sonra savcıya düşen hukukun dışındaki bütün etkenleri göz ardı ederek İsrailli suçlular hakkında soruşturma başlatma kararı vermesidir ve olması gereken de bu artık. Bugünkü karardan sonra savcılığın tekrar soruşturmayı başlatmayacağı kararını vereceğini zannetmiyorum çünkü bu UCM’yi daha çok tartışmaya açar."

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