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Uluslararası sulardaki operasyonda 10 kişi tutuklandı

Türkiye'nin uluslararası sularda yaptığı en büyük operasyonda 5 ton esrar ele geçirildi.

İHA | 23.04.2019 - 08:56..
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İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 ay önce deniz yolu ile yüklü miktarda uyuşturucu maddenin Türkiye’ye getirileceği bilgisi üzerine teknik ve fiziki takip başlatmış ve uluslararası sularda; emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince bir gemiye yönelik düzenlenen operasyonda yaklaşık 250 milyon TL değerinde 5 ton toz esrar ele geçirilmişti.

Uluslararası sulardaki operasyonda 10 kişi tutuklandı

İZMİR'E GETİRİLDİ

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olarak nitelendirilen baskının ardından "Pervin Oğulları" isimli teknede yakalanan uyuşturucular, geçtiğimiz günlerde İzmir’e getirilmişti.

Uluslararası sulardaki operasyonda 10 kişi tutuklandı

Olaya ilişkin gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 10’unun tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10’u tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartı ile 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan adreslerinde yakalanamayan 3 şüpheli hakkında ise yakalanma kararı çıkarıldığı açıklandı.

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