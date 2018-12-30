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Uluslararası Türk-Sudan Üniversitesi kuruluyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamasına göre Uluslararası Türk-Sudan Üniversitesi'nin kuruluş sözleşmesi ve tüzük metinlerinin hazırlanma süreci tamamlandı.

Haber Merkezi | 30.12.2018 - 09:03..
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Milli Eğiitm Bakanı Ziya Selçuk, (MEB) eğitim konularına ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Sudan Genel Eğitim Bakanı Mashair Ahmed Elamin Abdalla ile bir araya geldi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİ DAHA GÜÇLENSİN MESAJI

MEB, Tevfik İleri Salonu'nda gerçekleşen görüşmede Türkiye ve Sudan'ın eğitim alanındaki iş birliğine değinen Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in yaptıkları karşılıklı ziyaretlerle iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendiğini belirtti.

Uluslararası Türk-Sudan Üniversitesi kuruluyor

SUDAN'DA EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİ AÇILACAK

Bakan Selçuk, "Bu kapsamda, mesleki eğitim, din eğitimi, yabancı dil eğitimi ve yükseköğretim gibi konularda karşılıklı bir mutabakata varılmış olması olumlu bir sonuç. Türkiye Maarif Vakfı ile Yunus Emre Enstitüsü'nün çalışmaları da bizim açımızdan önemli. Sudan'da Türkçe öğrenmeye ilişkin taleplerden mutluluk duyuyoruz. Bu bağlamda Sudan'da eğitim müşavirliği açma konusunda da bir girişimimiz var" dedi.

İMZALAR ATILACAK

Selçuk, Uluslararası Türk-Sudan Üniversitesi'nin kuruluş sözleşmesi ve tüzük metinlerinin hazırlanma sürecinin tamamlandığını belirterek, bununla ilgili imzaların Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Türkiye ziyareti sırasında atılacağını aktardı.

Uluslararası Türk-Sudan Üniversitesi kuruluyor

HEDEF NİTELİKLİ EĞİTİM

Selçuk, Sudan'da öğrenim gören Türk öğrenciler ile Türkiye'deki Sudanlı öğrencilerin daha nitelikli eğitim alabilmeleri için çalışma içerisinde olduklarını da açıkladı.

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