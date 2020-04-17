Uluslararası Uzay İstasyonu astronotları Dünya'ya indi

Kozmonotlar Anatoliy İvanişin ve İvan Vagner ile ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Christopher Cassidy'nin içinde bulunduğu Soyuz MS-16 uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmek üzere geçtiğimiz günlerde Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılmıştı.

Yeni ekip arkadaşlarının gelmesiyle istasyondaki görevleri biten ve Eylül 2019'dan bu yana istasyonda görev yapan kozmonot Oleg Skripoçka ile NASA astronotları Jessica Meir ve Andrew Morgan Soyuz MS-15 kapsülü ile Dünya'ya döndü.

KAZAKİSTAN'A BAŞARIYLA İNDİLER

Astronotları taşıyan kapsül, yerel saatle 11.16'da Kazakistan'ın Jezkazgan şehri yakınlarına indi.

Ekip üyelerini kapsülden çıkartan ve sağlık kontrolü yapan arama ve kurtarma ekiplerinin, maske taktığı ve sosyal mesafeyi korudukları gözlendi.

ROSCOSMOS'tan yapılan açıklamada, ekip üyelerinin sağlığının iyi olduğu belirtildi.