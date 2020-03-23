Uluslararası Uzay İstasyonu nedir

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ), büyük bir uzay aracı ve dünya çevresinde yörüngede dolanan astronotların yaşadığı bir ev şeklinde tanımlanıyor.

DÜNYA'DAN 400 KİLOMETRE YÜKSEKLİKTE

Uluslararası Uzay İstasyonu, aynı zamanda bir bilim laboratuvarıdır. İstasyonu birçok ülke inşa etmek için birlikte çalıştı. UUİ, birçok parçadan yapılmıştır. Parçalar uzayda astronotlar tarafından bir araya getirildi. Uzay istasyonunun yörüngesi Dünya'nın yaklaşık 400 kilometre üzerindedir. NASA, uzayda yaşamayı ve çalışmayı öğrenmek için istasyonu kullanıyor.

UZAY İSTASYONU KAÇ YAŞINDA

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun ilk parçası 1998'de fırlatıldı. Bundan sonra daha fazla parça eklendi. İki yıl sonra, istasyon insanlar için hazır oldu. İlk ekip, 2 Kasım 2000'de istasyona gitti. O zamandan beri insanlar uzay istasyonunda yaşıyorlar. Zamanla daha fazla parça eklendi. NASA ve dünya çapındaki ortakları uzay istasyonunu 2011'de bitirdi.

UZAY İSTASYONU NE KADAR BÜYÜK

Uzay istasyonu, beş yatak odalı bir ev kadar büyük. İki banyo, bir spor salonu ve büyük bir cumba penceresi vardır. Orada altı kişi yaşayabilir. İstasyon, bir futbol sahasını kaplayacak kadar büyüktür. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Japonya ve Avrupa'nın UUİ'de bilim laboratuvarları vardır.