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Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenme kapısı yerleştirildi

NASA astronotları, Uluslararası Uzay İstasyonu'na yeni kenetlenme kapısını başarıyla konumlandırdı.

AA | 22.08.2019 - 09:25..
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Bir araya getirilen modüllerin birleştirilmesiyle inşa edilmiş olan ve alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmiş bir uzay üssü olan Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar çalışmalarına devam ederken, bir yandan da istasyona yeni parçalar eklenmeye devam ediyor.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) yeni bir kenetlenme kapısı (IDA-3) yerleştirildiğini duyurdu.

NASA'dan yapılan açıklamada, astronotlar Nick Hague ve Andrew Morgan'ın monte ettiği kenetlenme kapısının, gelecekte ticari uzay araçları tarafından kullanılacağı belirtildi.

IDA-3'ün, SpaceX ve Boeing tarafından bu yıl sonu ya da gelecek yıl başında uzaya gönderilecek astronotlar tarafından kullanılması hedefleniyor.

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Uluslararası Uzay İstasyonu'na, Şubat 2015 ve Temmuz 2016'da iki kenetlenme iskelesi (IDA-1 ve IDA-2) kurulmuştu. IDA-1, SpaceX aracının Temmuz 2015'teki inişi sırasında meydana gelen kaza sırasında imha olmuştu.

SpaceX, bu yılın sonuna kadar astronotların da içinde bulunduğu ilk test uçuşunu gerçekleştirmeyi hedefliyor.

BOEING MEKİĞİ TEST EDECEK

Öte yandan, Ticari Mürettebat Geliştirme Programı içinde yer alan ABD'li havacılık şirketi Boeing de "Starliner" adlı personel taşıyıcı mekiğinin insansız uçuş testini bu yıl sonunda, insanlı uçuş testini de gelecek yıl yapmaya planlıyor.

NASA, kamu kaynaklarıyla yürütülen Discovery, Endeavour ve Atlantis uzay mekiği programlarını 2011'de art arda sonlandırmasının ardından uzaya insanlı uçuş gerçekleştirmiyordu.

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