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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda organ geliştirilecek

Astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda organ geliştirmek için çalışma başlattı.

Haber Merkezi | 11.03.2020 - 09:24..
  1. Haberler
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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotları, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan seramik toprak kaplarda, 33 ila 56 gün LED ışığı altında marul yetiştirmeyi başarmış ve bu marullar aralıklarla sulanarak büyümeleri sağlanmıştı.

Birçok bilimsel deneye ev sahipliği yapan istasyondaki astronotlar, şimdi de organ geliştirmenin peşinde. İnsan kök hücrelerini istasyona gönderecek bilim insanları, kök hücrelerin büyümesini ve gelişmesini sağlayarak organ geliştirmeye çalışacak.

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Uluslararası Uzay İstasyonu’nda sıfır yer çekimi kullanılarak, Dünya'da yapılamayan bazı deneyler yapılabiliyor. İşte organ geliştirme çalışmaları da bu deneylerden bir tanesi olacak.

İstasyondaki yerçekimi, deneydeki kök hücrelerin 3 boyutlu bir yapıya bürünmesi için kullanılacak. Yaklaşık bir ay sürecek deneyler, geçtiğimiz hafta istasyona gönderilen mobil laboratuvarda yapılacak.

GELECEKTE ORGAN NAKLİ İÇİN KULLANILABİLİR

Söz konusu deney başarılı olduğu takdirde, küçük laboratuvar ortamlarından daha büyük deney alanlarına geçilecek ve geliştirecek organlar gelecekte organ nakillerinde bile kullanılabilecek.

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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda organ geliştirilecek

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda organ geliştirilecek

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda organ geliştirilecek

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