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Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki Soyuz MS 13 Dünya'ya indi

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 200 gündür görev yapan Soyuz MS 13 kapsülü, Kazakistan'a başarıyla iniş yaptı.

Haber Merkezi | 06.02.2020 - 14:50..
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İnsanlığın Dünya dışındaki tek yerleşim yeri olan Uluslararası Uzay İstasyonu, sürekli olarak astronotlara ev sahipliği yapıyor.

20 Temmuz 2019'da fırlatılan ve istasyona astronot gönderen Soyuz MS 13 kapsülü, 200 günlük bir sürenin ardından yeniden Dünya'ya döndü.

Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan (ROSCOSMOS) yapılan açıklamada; Rus kozmonot Aleksandr Skvortsov, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Christina Koch ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Luca Parmitano'yu taşıyan kapsülün yerel saatle 15.12'de Kazakistan topraklarına indiği belirtildi.

soyu

Rusya Federal Uzay Ajansı, söz konusu iniş işleminin başarılı bir şekilde gerçekleştiğini belirterek, astronotların herhangi bir sağlık problemi olmadığını açıkladı.

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Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki Soyuz MS 13 Dünya'ya indi

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki Soyuz MS 13 Dünya'ya indi

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