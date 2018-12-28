UMKE ekipleri kara rağmen bebeği hastaneye yetiştirdi

Bingöl genelinde, hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışının etkisiyle kırsal kesimlerdeki hastaların imdadına, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) yetişti.

ACİL SERVİS ÇAĞIRILDI

Karlıova ilçesine bağlı Karlıca köyünde ateşi yükselen 2 aylık Azranur Yüksel’in ailesi, küçük çocuğun ateşini düşüremeyince 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

40 SANTİMETRELİK KARDA BEBEĞİ HASTANEYE YETİŞTİRDİLER

Kar kalınlığının yaklaşık 40 santim olduğu köye paletli ambulans ile giden Bingöl UMKE ekipleri, tipiye ve soğuk havaya aldırış etmeden küçük Azranur’a ulaşarak Karlıova Devlet Hastanesi’ne yetişirdi. Azranur bebeğin, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BİR CAN DAHA KURTARDILAR

Yine etkili olan kar yağışı ve tipi ile birlikte bir ihbar daha alan UMKE ekipleri, Karlıova ilçesine bağlı Yukarı Yağmurlu köyünde ikamet eden ve bağırsak ameliyatı olduktan sonra köyüne getirilen Mehmet Kandemir’İ 3.5 saatlik operasyonun ardından İlçe Devlet Hastanesi’ne yetiştirdi.

"DEVLETİMİZ VE UMKE EKİBİMİZ SAĞOLSUN"

Yağmurlu Köyü Muhtarı Resul Kandemir, “Devletimiz, UMKE ekibimiz sağolsun. Fenalaşan hastamız Mehmet Kandemir’i almaya geldi. Bir-iki gün önce ameliyat oldu, kanaması vardı. Yetiştiler ekiplerimiz, devletimiz var olsun” diyerek teşekkür etti.