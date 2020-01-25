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UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe'nin babası konuştu

Enkaz altında kalan Azize Çelik ile telefonla konuşan UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe'nin babası Veysel Kuştepe, kızının helallik isteyerek göreve gittiğini söyledi.

DHA | 25.01.2020 - 19:24..
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde dün meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında, arama kurtarma çalışmaları için Adıyaman Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı gönüllü UMKE ekibi de kente gitti.

Ekipte görevli Emine Kuştepe'nin enkaz altında kalan Azize Çelik ile telefon görüşmesi ise medyada ve sosyal paylaşım sitelerinde yer aldı.

HELALLİK İSTEYEREK GİTTİ

Telefonda yaptığı kritik yönlendirmelerle Azize Çelik ve ailesinin kurtulmasını sağlayan UMKE görevlisi Kuştepe'nin babası Veysel Kuştepe, kızının 2 çocuğunu bırakıp helallik isteyerek Elazığ'daki depremzedelere destek olmak için gittiğini söyledi.

UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe'nin babası konuştu

"GURUR DUYUYORUM"

Kızı ile gurur duyduğunu söyleyen baba Kuştepe, "Dün deprem olduğu zaman kızım bana telefon açtı. Kızım bana 'Baba hakkını helal et' dedi. 'Ben Elazığ'a gideceğim deprem oldu' dedi. Ben de 'Allah işini gücünü rast getirsin' dedim. Benim kızım işini severek yapıyor. Bu tür şeylerde işini gerçekten severek yapıyor. Takdir ediyorum dediğim gibi Allah bu tür şeyleri düşmanımın başına vermesin. Ben de televizyonda kızımı seyrettim. Baktım telefonla konuşuyor onların bir kurtarması. Bu Adıyaman'da da olabilir Antep'te olabilir Maraş'ta olabilir herkese geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

"O YAVRULARI GÖRDÜĞÜMDE GÖZLERİM DOLDU"

Emine Kuştepe'nin işini severek yaptığını vurgulayan babası, "Görüntüleri izlediğimde onlar bizim kardeşlerimiz de olabilir çocuklarımız da olabilir onları izlerken saçlarım diken diken oldu. O yaralıları gördüğüm zaman, o yavruları gördüğüm zaman televizyonda ben de seyrettim bu tür şeyler kızımla gurur duydum. Kızım işini severek yapıyor ben o yüzden takdir ediyorum. Görüntüleri izledikten sonra kızımla görüştüm 'Kendine iyi bak fazla telefonu meşgul etmeyim' dedim. Annesi ise izlediğinde gözleri doldu. Adıyaman ekibi gerçekten güzeldir sürekli eğitime gidiyorlar ben bunu da takdir ediyorum" dedi.

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