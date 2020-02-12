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UMKE köylerde mahsur kalan hastalar için seferber

Bingöl'de köylerinde mahsur kalan iki hasta bebek için UMKE ve sağlık ekipleri harekete geçerek, bebeklerin hastaneye kaldırılmasını sağladı.

İHA | 12.02.2020 - 00:06..
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Bingöl'ün kırsal kesimlerinde kar kalınlığının 2 metreye yaklaşmasıyla İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), köylerde mahsur kalan hastalar için seferber oluyor.

3 AYLIK VE 2 YAŞINDAKİ BEBEK İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Karlıova ilçesine bağlı Kaynak Köyü'nde 3 aylık Sümeyra ve 2 yaşındaki Ayvaz kardeşlerin yüksek ateş, ishal ve kusma şikayetleri ortaya çıkınca aile 112 Acil Komuta Merkezinden yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye hem ambulans hem de UMKE ekibi paletli kar kürümeli araçla hareket etti.

KARLA MÜCADELE 4 SAAT SÜRDÜ

Ekiplerin 4 saat süren karla mücadele çalışması ile köye ulaşıldı. 2 kardeşi ailesiyle birlikte evden alan ekipler tekrar karlı yolları aşıp uygun noktaya bekleyen ambulansa teslim etti. Kardeşler ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuklarının çok hasta olduğunu belirten baba Emrullah Uğur, sağlık ekiplerinin karlı yolları alarak gelip kendilerini hastaneye götürdüğünü aktarıp teşekkür etti.

UMKE köylerde mahsur kalan hastalar için seferber

UMKE köylerde mahsur kalan hastalar için seferber

UMKE köylerde mahsur kalan hastalar için seferber

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UMKE köylerde mahsur kalan hastalar için seferber
UMKE köylerde mahsur kalan hastalar için seferber
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