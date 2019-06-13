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Umman Körfezi'nde iki tankerde patlama meydana geldi

İran medyası, Umman Körfezi'nde iki petrol tankerinde patlama meydana geldiğini doğruladı.

İHA | 13.06.2019 - 12:37..
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Suudi Arabistan’dan aldığı kimyasal yükü Singapur’a götürmekte olan Kokuka Courageous tankeri ve Fron Altair ham petrol tankerinde, mahalli saatle 06.00 sıralarında aynı anda yangın çıktı.

Umman Körfezi'nde iki tankerde patlama meydana geldi

44 MÜRETTEBAT TAHLİYE EDİLDİ

İran resmi ajansı IRNA, Umman Körfezi'nde bir patlama meydana geldiğini doğruladı. Haberde ayrıca, tankerde bulunan 44 mürettebatın tahliye edildiği açıklandı.

İran kıyılarında, Umman Körfezi'ndeki tanker patlamalarının duyulması üzerine Brent ham petrol fiyatında yüzde 3’lük bir yükselme görüldüğü kaydedildi.

Umman Körfezi'nde iki tankerde patlama meydana geldi

SALDIRI KORKUSU

Çıkan yangınların sebebinin henüz tespit edilememesine rağmen, bölgede bir ay önce meydana gelen tanker saldırıları sebebiyle saldırı korkusuna yol açtı.

İngiliz Kraliyet Donanması ve Umman Kraliyet Deniz Ticaret Operasyonları’nın olayı araştırdığı kaydedildi. Bölgede ABD ile İran arasındaki gerginlik sebebiyle dikkatli olma uyarısı yapıldı.

Umman Körfezi'nde iki tankerde patlama meydana geldi

ABD DENİZ KUVVETLERİ'NİN OLAYDAN HABERİ VAR

İran Devlet Medyası, ABD Deniz Kuvvetleri'nin Bahreyn’de bulunan 5. Filosu'nun bir sözcüsünün, olaydan haberdar olduklarını ve delil aradıklarını ifade etti.

ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait bölgede bulunan savaş gemilerinin, bölgedeki petrol tankerlerine destek sağladıkları belirtildi.

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